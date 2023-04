रेस्टोरेंट में महासंग्राम करते नजर आए 2 खतरनाक जहरीले सांप, मजेदार है लड़ाई का VIDEO

Snakes Fighting Video: सांपों का जिक्र होते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं तो कई लोगों की हालत टाइट हो जाती है. सांप के बारे में कहते हैं कि एक बार वह अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो बिना उसको शिकार बनाए नहीं छोड़ते हैं. सांप की कई प्रजातियां होती है. कुछ तो इतनी खतरनाक होती है कि उनका एक बार का जहर करीब 15 से 20 लोगों की जान ले सकता है.

जी हां, कहते हैं कि सांप ज्यादा इंसानी बस्तियों के आसपास के जंगलों में रहते हैं. अपना पेट भरने के लिए वे तमाम तरह की कीड़े-मकोड़ों पर निर्भर करते हैं लेकिन अगर आपसे हम कहे कि दो खतरनाक सांप रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं तो आप क्या कहेंगे. आज का जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें दो विशालकाय जहरीले सांप रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं. यहां वह कुछ ऑर्डर करने के बजाए एक-दूसरे को उठा-उठा कर पटक रहे हैं और खतरनाक लड़ाई करते दिखाई दे रहे हैं.

अक्सर जब आप रेस्टोरेंट जाते होंगे तो वहां पर कुछ खाने की चीजें ऑर्डर करके खाना शुरू करते हैं लेकिन एक रेस्टोरेंट में लोगों के होश तब उड़ गए जब उन्होंने तो खतरनाक और भारी-भरकम सांपों को एक-दूसरे से लिपट कर लड़ाई करते हुए देखा. पहले तो लोगों का ध्यान वहां पर नहीं जाता है लेकिन कुछ ही देर में दो खतरनाक सांपों को इस तरह से लड़ता देख कई लोगों की नजरें वहां पर टिक जाती हैं.

लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक है कि देखने वालों की भी हालत टाइट हो जा रही है. वीडियो सोशल मीडिया के द फिगन नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. बता दें कि वीडियो तो महज 51 सेकंड का है लेकिन इस वीडियो को को 372 हजार व्यूज मिल चुके हैं. हजारों लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

First time I see something like this! Are they dancing or fighting?pic.twitter.com/l6AiZQiRjr

— The Figen (@TheFigen_) April 15, 2023