राजस्थानी गीत पर 2 मासूम बच्चियों ने किया मनमोहक डांस, लोग बोले- संस्कारों की मिसाल हैं

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की लोकसंस्कृति और संगीत का जादू हर किसी को दीवाना कर देता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर दो छोटी बच्चियों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे पारंपरिक राजस्थानी गाने पर बेहद प्यारा और मनमोहक डांस करती नजर आ रही हैं. दोनों ने रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधान पहने हुए हैं - एक ने गुलाबी रंग की लहरिया पोशाक तो दूसरी ने पीले और हरे रंग की घाघरा-चोली पहन रखी है. हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर मासूम मुस्कान - सब कुछ मिलकर इस डांस को और भी खास बना देता है.

वीडियो में दोनों बच्चियां इतने स्टाइल और कॉन्फिडेंस से डांस कर रही हैं कि देखकर कोई भी हैरान रह जाए. खास बात यह है कि उनके भाव, हावभाव और ताल-लय पर पकड़ बिल्कुल बड़े कलाकारों जैसी लगती है. छोटी उम्र में इतनी परफेक्ट परफॉर्मेंस देना दर्शाता है कि राजस्थान की परंपराएं अब भी नई पीढ़ी में गहराई तक रची-बसी हैं.

यह वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लगातार शेयर किया जा रहा है. हजारों लोगों ने इसे लाइक करते हुए लिखा कि राजस्थान की मिट्टी में कला का जन्म होता है. कुछ यूजर्स ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर लोकडांस देखकर दिल खुश हो गया. कई लोग इन बच्चियों को भविष्य की लोक कलाकार तक बता रहे हैं.

विदेश में पॉपुलर हैं ये गाने

राजस्थानी संगीत की बात करें तो ‘घूमर’, ‘केसरिया बालम’, ‘पधारो म्हारे देश’ जैसे गाने देश-विदेश में लोकप्रिय हैं. इन्हीं धुनों पर झूमती ये नन्हीं कलाकारें इस बात की मिसाल हैं कि लोककला कभी पुरानी नहीं पड़ती. बस उसे सहेजने और मंच देने की जरूरत होती है.

तारीफ कर रहे

वीडियो में बच्चियों की मासूमियत और कला के प्रति समर्पण साफ झलकता है. जैसे ही संगीत बजता है, वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम थिरकाने लगती हैं. दर्शक बार-बार वीडियो देखकर अपनी तारीफ जाहिर कर रहे हैं.

लोगों को खूब आ रहा पसंद

यह वायरल वीडियो न सिर्फ मनोरंजन का साधन बना है बल्कि यह संदेश भी दे रहा है कि राजस्थान की लोकसंस्कृति को नई पीढ़ी गर्व से आगे बढ़ा रही है. इन नन्हीं बच्चियों का यह डांस आने वाले कलाकारों के लिए प्रेरणा बन गया है. अगर आपने अब तक यह वीडियो नहीं देखा, तो जरूर देखें क्योंकि इसमें सिर्फ डांस नहीं, बल्कि राजस्थान की आत्मा का रंग झलकता है.

