राजस्थानी स्टाइल में छम्मा-छम्मा डांस देख चल जाएंगी दिल पर छुरियां, लोग बोले- चलो राजस्थान

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान की कुछ फोक डांसर्स का वीडियो धूम मचा रहा है. इस डांसर्स ने बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘छम्मा-छम्मा’ पर राजस्थानी अंदाज में ऐसा जबरदस्त डांस किया कि देखने वाले दीवाने हो गए. जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, कुछ ही घंटों में इसे हजारों व्यूज़ और लाइक्स मिल गए. अब यह तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इस डांसर की तारीफ कर रहा है.
वीडियो में डांसर ने पारंपरिक राजस्थानी परिधान घाघरा-चोली और ओढ़नी पहन रखी है. राजस्थानी ज्वैलरी से सजी-धजी इन कलाकारों का लुक बेहद अट्रैक्टिव लग रहा है. गाने की धुन पर उनके ठेठ राजस्थानी मूव्स और लचकदार अदाएं लोगों को खूब भा रही हैं. खास बात यह है कि डांसर्स ने इस बॉलीवुड गाने को पूरी तरह से देसी टच दिया है, जो इसे और भी खास बना रहा है.
स्थानीय स्तर से लेकर बड़े शहरों तक लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में फैंस लगातार इस डांसर की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं-राजस्थानी कल्चर का असली मजा आ गया. अन्य ने लिखा कि घूमर और छम्मा-छम्मा का मेल कमाल लग रहा है. कुछ लोग तो इसे इंटरनेट का बेस्ट वीडियो तक बता रहे हैं.
राजस्थान अपनी लोक संस्कृति, नृत्य और संगीत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. घूमर, गवर और कालबेलिया जैसे लोकनृत्य यहां की पहचान हैं. ऐसे में जब बॉलीवुड गाने को राजस्थानी तड़का मिलता है, तो उसका असर दोगुना हो जाता है. यह वीडियो इसी बात का जीता-जागता उदाहरण है.
फोक डांसरों के लिए सोशल मीडिया आज बड़ा मंच बन चुका है. गांव-कस्बों से निकलकर कलाकार अब सीधे लाखों दर्शकों तक पहुंच रहे हैं. यह वायरल वीडियो भी इस बात को साबित करता है कि प्रतिभा को पहचान दिलाने के लिए अब किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं, बस एक कैमरा और इंटरनेट काफी है.
कुल मिलाकर, इन राजस्थानी फोक डांसर्स का छम्मा-छम्मा पर डांस न केवल लोगों का दिल जीत रहा है, बल्कि यह राजस्थान की सांस्कृतिक झलक को भी बखूबी सामने ला रहा है.
