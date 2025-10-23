Zee Rajasthan
रेगिस्तान की रेत पर ‘कालबेलिया डांसर’ करिश्मा सपेरा का धमाकेदार डांस, आग संग खेलकर जीता दिल

वीडियो में देखा जा सकता है कि करिश्मा ने पारंपरिक कालबेलिया परिधान काले लहंगे, चूड़ियों और घूंघट के साथ अपनी प्रसिद्ध मोहक अदा में नृत्य प्रस्तुत किया. बैकग्राउंड में बजती ढोलक और बीन की धुनें पूरे माहौल को लोक-संस्कृति के रंग में डूबो देती हैं. करिश्मा रेत पर घूमते हुए, झुकते हुए और आग के चारों ओर नाचते हुए ऐसी कलाएं दिखाती हैं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 23, 2025, 11:12 AM IST | Updated: Oct 23, 2025, 11:12 AM IST

रेगिस्तान की रेत पर ‘कालबेलिया डांसर’ करिश्मा सपेरा का धमाकेदार डांस, आग संग खेलकर जीता दिल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मशहूर लोक डांसर करिश्मा सपेरा का एक नया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो में करिश्मा रात के समय रेगिस्तान की रेत पर आग के साथ करतब दिखाते हुए शानदार कालबेलिया नृत्य करती नजर आ रही हैं. उनके चारों ओर देश-विदेश से आए सैकड़ों मेहमान मौजूद हैं, जो इस लोकनृत्य के हर मूव और हर थिरकन पर तालियां बजाकर उत्साह दिखा रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि करिश्मा ने पारंपरिक कालबेलिया परिधान काले लहंगे, चूड़ियों और घूंघट के साथ अपनी प्रसिद्ध मोहक अदा में नृत्य प्रस्तुत किया. बैकग्राउंड में बजती ढोलक और बीन की धुनें पूरे माहौल को लोक-संस्कृति के रंग में डूबो देती हैं. करिश्मा रेत पर घूमते हुए, झुकते हुए और आग के चारों ओर नाचते हुए ऐसी कलाएं दिखाती हैं, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है.

बताया जा रहा है कि यह प्रस्तुति राजस्थान के किसी डेजर्ट कैंप या सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहां विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में मौजूद थे. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे काफी व्यूज़ मिल चुके हैं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यूज़र्स करिश्मा की तारीफ करते नहीं थक रहे. कई लोगों ने कमेंट किया- ये है असली राजस्थान की शान.!

गौरतलब है कि कालबेलिया नृत्य राजस्थान की पारंपरिक लोकनृत्य शैलियों में से एक है, जिसे कभी सांप पकड़ने वाले समुदाय की महिलाएं किया करती थीं. इसकी पहचान इसकी तेज रफ्तार लय, घूमते हुए स्टेप्स और बीन की ताल पर थिरकते कदमों से होती है. इस नृत्य को यूनेस्को ने 2010 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता दी थी.

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कालबेलिया डांस का प्रदर्शन राजस्थान की संस्कृति को पहचान मिलती है. बता दें कि लोककला का जादू न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के दिलों को छूता है. रेगिस्तान की रात में झिलमिलाते दीपक और बीन की आवाज़ के बीच करिश्मा सपेरा का यह प्रदर्शन न सिर्फ़ कला की सुंदरता दिखाता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी.

