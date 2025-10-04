ऑफिस से लौटे पापा को बेटियों ने दिया अनोखा सरप्राइज, 'चौधरी' गाने पर मचाया धमाल

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून भर देते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई खुश हो रहा है. यह वीडियो एक परिवार का है, जिसमें पिता ऑफिस से घर लौटते हैं और उनकी दोनों बेटियां उन्हें सरप्राइज देने के लिए एक खास अंदाज में तैयार होती हैं.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों बेटियां घर में रखे दुपट्टों को राजस्थानी महिलाओं की तरह ओढ़ लेती हैं. वे घर के एक कोने में खड़ी होती हैं और जैसे ही उनके पिता दरवाजे से अंदर आते हैं, दोनों अचानक राजस्थानी गाने ‘चौधरी’ पर डांस करने लगती हैं. बेटियों का डांस इतना मासूम और जोश से भरा होता है कि उनके पिता तुरंत ही उनकी ओर देख मुस्कुराने लगते हैं.

थोड़ी देर बाद बेटियां पिता को भी अपने साथ डांस करने के लिए कहती हैं. शुरुआत में पिता थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन बेटियों की जिद और उनकी मस्ती देखकर वे भी ठुमके लगाने लगते हैं. इसके बाद घर का पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है. पिता और बेटियों के राजस्थानी गाने पर डांस से घर में जश्न जैसा माहौल बन जाता है.

Trending Now

वीडियो हो रहा वायरल

वीडियो में पिता और बेटियों का तालमेल देखने लायक है. उनकी खुशी और प्यार कैमरे में साफ झलकता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

लोग कर रहे प्यारे कमेंट्स

वीडियो को इंस्टाग्राम पर takarugang नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने लाइक किया है. कमेंट्स में लोग इस वीडियो को परिवार की खुशियों और बच्चों की मासूमियत का शानदार उदाहरण बता रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अगर हम पिता जी के साथ ऐसा करें तो पिता जी हमें कूट दें. यह वीडियो दिखाता है कि परिवार की असली खुशियां किसी बड़े आयोजन में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे-छोटे पलों में छिपी होती हैं.

