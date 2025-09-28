Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

परदेसी गाने पर अनु रंगीली ने किया जबर्दस्त डांस, वीडियो को 14 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके

Rajasthani Viral Video: अनु रंगीली अपने दमदार डांस से भी दर्शकों के बीच खास पहचान रखती हैं. जहां भी उनका डांस होता है, वहां मौजूद लोग अपनी नजरें उन पर से हटा नहीं पाते. उनके वीडियोज़ इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं और लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं. अनु जैसलमेर डेज़र्ट कैंप सहित कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन करती हैं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 28, 2025, 11:39 AM IST | Updated: Sep 28, 2025, 11:39 AM IST

Trending Photos

राजस्थान के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ ठंड बढ़ने के आसार!
7 Photos
rajsthan weather news

राजस्थान के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, तेज हवा के साथ ठंड बढ़ने के आसार!

राजस्थान के इस जिले में हैं बेहद खूबसूरत आईलैंड! एक बार गए तो भूल जाओगे स्कॉटलैंड
6 Photos
Travel Story

राजस्थान के इस जिले में हैं बेहद खूबसूरत आईलैंड! एक बार गए तो भूल जाओगे स्कॉटलैंड

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का दौर जारी, 9 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बारिश का दौर जारी, 9 जिलों में गरज-चमक और वज्रपात की चेतावनी

भीलवाड़ा में मासूम पर नाना का क्रूर हमला! पुलिस ने रिक्रिएट किया दिल दहला देने वाला सीन
8 Photos
Bhilwara news

भीलवाड़ा में मासूम पर नाना का क्रूर हमला! पुलिस ने रिक्रिएट किया दिल दहला देने वाला सीन

परदेसी गाने पर अनु रंगीली ने किया जबर्दस्त डांस, वीडियो को 14 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की धरती अपने रंग, संगीत और लोकडांस की परंपराओं के लिए दुनिया भर में मशहूर है. इन्हीं परंपराओं को आधुनिक समय में भी जीवित रखने वाली कलाकारों में एक नाम है- अनु रंगीली. वे आज सिर्फ एक गायिका या डांसगना नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति का चेहरा बन चुकी हैं. उनके गीतों और ठुमकों में वही सादगी और एनर्जी है, जो थार की हवाओं और रेगिस्तान की रेत से उठती है.

अनु रंगीली की सबसे बड़ी ताकत उनकी आवाज और डांस है. उनकी गायकी में लोक-संस्कृति की वह मिठास घुली है, जो सुनते ही मन को सुकून देती है. चाहे मंच पर हों या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर, अनु अपने अंदाज से श्रोताओं को बांध लेती हैं. उनके लोकप्रिय गीतों में Are Bhilwara Aasind Bich Rel Nhi Chalti से लेकर धीरे-धीरे से लेना नंबर तक शामिल हैं. हर गीत में राजस्थानी संस्कृति की महक झलकती है. यही वजह है कि उनके गानों को सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफ़ॉर्म पर खूब पसंद किया जाता है.

डांस से जीत रहीं दिल
गायकी के साथ-साथ अनु रंगीली अपने दमदार डांस से भी दर्शकों के बीच खास पहचान रखती हैं. जहां भी उनका डांस होता है, वहां मौजूद लोग अपनी नजरें उन पर से हटा नहीं पाते. उनके वीडियोज़ इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं और लाखों लोग उन्हें पसंद करते हैं. अनु जैसलमेर डेज़र्ट कैंप सहित कई बड़े कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लोक कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि असली कला वही है, जो सीधे दिल तक पहुंचे. अनु रंगीली इसमें पूरी तरह सफल साबित हुई हैं. उनकी आवाज़ की मिठास, गीतों के शब्दों में अपनापन और प्रस्तुतियों की सहजता राजस्थानी मिट्टी की सच्ची पहचान है. वे सिर्फ गाना नहीं गातीं, बल्कि हर शब्द को जीती हैं. यही गहराई उन्हें साधारण कलाकारों से अलग बनाती है.

गांव से सोशल मीडिया तक फैली लोकप्रियता
अनु रंगीली की चर्चा अब सिर्फ गांव-ढाणी तक सीमित नहीं है. उनकी कला शहरों के मंचों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक गूंज रही है. उनकी बढ़ती लोकप्रियता इस बात का सबूत है कि सच्ची कला किसी सीमा में बंधी नहीं रहती. वह परंपराओं को पार करके हर दिल तक पहुंचती है और नई पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जोड़ती है.

अनु रंगीली आज सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवंत लोकधरोहर हैं, जिन्होंने अपने गीत और नृडांस यह साबित कर दिया है कि संस्कृति चाहे कितनी भी पुरानी हो, अगर उसे जुनून से जिया जाए तो वह हमेशा नई और ताज़ा बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news