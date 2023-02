VIDEO: जंगल में अचानक झूमने लगे विशालकाय पेड़! नजारा देख लोगों को नहीं हो रहा यकीन

Forest Horrible Video: अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो वह उसके नशे में झूमने लगता है. कहने का मतलब यह है कि इंसानों को आपने शराब या फिर किसी अन्य चीज के नशे में झूमते तो देखा होगा लेकिन क्या कभी आपने बड़े-बड़े पेड़ों को झूमते हुए देखा है, वह भी बिना शराब के.

आप सोच रहे होंगे कि पेड़ कैसे झूम सकते हैं लेकिन आज का वीडियो देखकर आप सिर से लेकर पैर तक हिल जाएंगे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. आप सभी तो जानते ही हैं कि जंगलों की दुनिया बहुत ही अजीब और डरावनी होती है. जंगलों में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, जिनके बारे में सुनकर या देखकर लोगों के होश फाख्ता हो जाते हैं.

कहते हैं कि जंगलों की दुनिया बेहद ही अनोखी होती है. यहां पर कई बार सच इंसानों को डरा कर रख देते हैं. हाल ही में एक बड़े से जंगल में पेड़ों के झूमने का वीडियो वायरल हो रहा है. इसने लोगों को डरा कर रख दिया है. यह वीडियो द फिगन नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. लोगों को डरा रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल नजर आ रहा है. वहां पर बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं तभी अचानक एक के बाद एक पेड़ झूमना शुरू कर देते हैं.

पेड़ों को झूमते देखकर किसी की भी हालत टाइट हो जाएगी. ऐसा लगता है कि मानो इन पेड़ों के बीच से कोई बहुत तेजी से कुछ गुजर रहा हो लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कुछ भी नजर नहीं आता है. पेड़ जिस तरीके से झूम रहे हैं, वह नजारा काफी खौफनाक लगता है. नेटिजेंस वीडियो देखकर खूब मजे भी ले रहे हैं.

A strange video was filmed by a copter. It bends trees and rushes through the taiga.

What could this be?

pic.twitter.com/azeaeIaBD0

— The Figen (@TheFigen_) February 11, 2023