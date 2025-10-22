Zee Rajasthan
Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 22, 2025, 09:29 AM IST | Updated: Oct 22, 2025, 09:29 AM IST

10 साल के बच्चे के गोरी नागौरी को दी डांस में टक्कर, लोग बोले- कमाल है छोरा

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मशहूर डांसर गोरी नागौरी एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनका नया गाना है, जो कि एक प्यारा और मनोरंजक डांस वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में गोरी नागौरी एक 10 साल के बच्चे के साथ डांस करती नजर आ रही हैं और इस छोटे कलाकार ने अपने जबरदस्त एक्सप्रेशन और स्टेप्स से सबका दिल जीत लिया है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि गोरी नागौरी अपने ट्रेडिशनल अंदाज में थिरक रही हैं, वहीं छोटा बच्चा कोट-पैंट और चश्मे में बिल्कुल स्टाइलिश लुक में दिखाई दे रहा है. जैसे ही म्यूज़िक शुरू होता है, बच्चा गोरी के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू करता है. उसकी एनर्जी और एक्सप्रेशन देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा. कई बार तो उसने ऐसे-ऐसे मूव्स किए कि खुद गोरी नागौरी भी हंस पड़ीं.

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों यूज़र्स ने इस पर कमेंट्स किए हैं. तमाम लोगों ने हार्ट और फायर इमोजी को कमेंट किया है.

गोरी नागौरी का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. वह खुद भी इस बच्चे को प्रोत्साहित करती नजर आती हैं. दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है, जो कि लोगों को खूब पसंद आ रही है.

बता दें कि गोरी नागौरी अपने डांस और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने हरियाणवी और राजस्थानी गानों पर अपने खास अंदाज से लाखों फैंस बनाए हैं. इस बार उनका यह प्यारा वीडियो एक अलग ही वजह से वायरल हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ डांस नहीं, एक खूबसूरत तालमेल की झलक भी दिखाई देती है.

फैंस का कहना है कि यह वीडियो न केवल मनोरंजन से भरपूर है बल्कि यह भी दिखाता है कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती. छोटे बच्चे का कॉन्फिडेंस और गोरी नागौरी का सपोर्ट, दोनों ने मिलकर इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल बना दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

