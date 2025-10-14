Zee Rajasthan
'मार दो इसे' कहा था लोगों ने… आज वही रमेश विश्नोई बन गए पूरे राजस्थान की शान, बिना हाथ कर रहे कमाल

Ramesh Bishnoi Success Story: रमेश विश्नोई के जन्म के समय डॉक्टरों ने उनके माता-पिता को बताया कि बच्चा बिना हाथों के है. समाज के कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि ऐसे बच्चे को पालने का क्या फायदा? लेकिन उनके माता-पिता ने सबकी बातों को अनसुना कर अपने बेटे को प्यार और विश्वास दिया. यही विश्वास आगे चलकर रमेश की सबसे बड़ी ताकत बना.

Published: Oct 14, 2025, 09:22 AM IST | Updated: Oct 14, 2025, 09:22 AM IST

'मार दो इसे' कहा था लोगों ने… आज वही रमेश विश्नोई बन गए पूरे राजस्थान की शान, बिना हाथ कर रहे कमाल

Ramesh Bishnoi Success Story: राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले रमेश विश्नोई आज पूरे देश के लिए हौसले और आत्मविश्वास की जीती-जागती मिसाल हैं. जन्म से ही दोनों हाथ न होने के बावजूद उन्होंने कभी खुद को असहाय नहीं समझा. जहां लोग मामूली मुश्किलों पर हार मान लेते हैं, वहीं रमेश ने अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. आज वे न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं.

रमेश विश्नोई के जन्म के समय डॉक्टरों ने उनके माता-पिता को बताया कि बच्चा बिना हाथों के है. समाज के कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि ऐसे बच्चे को पालने का क्या फायदा? लेकिन उनके माता-पिता ने सबकी बातों को अनसुना कर अपने बेटे को प्यार और विश्वास दिया. यही विश्वास आगे चलकर रमेश की सबसे बड़ी ताकत बना.

रमेश आज अपनी जिंदगी के लगभग हर काम खुद करते हैं. खाना खाना, कपड़े पहनना, मोबाइल चलाना, गाड़ी चलाना, सब कुछ वह अपने पैरों की मदद से करते हैं. उन्होंने खुद को इस कदर प्रशिक्षित किया है कि अब उन्हें देखकर कोई यकीन नहीं कर पाता कि उनके दोनों हाथ नहीं हैं.

सोशल मीडिया पर रमेश विश्नोई की लोकप्रियता जबरदस्त है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.6 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं और उनके वीडियो लाखों व्यूज पाते हैं. उनके रील्स में वह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाते हैं. कैसे वह बिना हाथों के कंप्यूटर चलाते हैं, खाना बनाते हैं या कार ड्राइव करते हैं. इन वीडियोज़ को देखकर लोग न केवल भावुक हो जाते हैं बल्कि जीवन को नई दृष्टि से देखने लगते हैं.

रमेश अब एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी पहचान बना चुके हैं. उन्हें देशभर में विभिन्न इवेंट्स, स्कूलों और कॉलेजों में बुलाया जाता है, जहां वह अपने संघर्ष और सफलता की कहानी साझा करते हैं. उनकी बातों में सादगी और सच्चाई झलकती है. वे कहते हैं कि अगर आप खुद पर भरोसा कर लें, तो दुनिया की कोई कमी आपको रोक नहीं सकती.

आज रमेश विश्नोई उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा हैं जो मुश्किलों में हार मान लेते हैं. उनका संदेश साफ है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान अगर ठान ले तो सबकुछ मुमकिन है. जोधपुर का यह जांबाज़ युवक साबित करता है कि शरीर से नहीं, हौसले से बड़ी जीत हासिल की जाती है.



