राजस्थानी शादी में कलाकार जय चौधरी का शानदार डांस, 'नारेलां रो रूंख पर' पर जीता सबका दिल

Rajasthani Viral video : सोशल मीडिया पर जय चौधरी का एक पुराना डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी राजस्थानी शादी में फेमस गाने 'नारेलां रो रूंख पर' पर ठुमके लगा रहे हैं. सफेद-लाल के लहंगा-चोली में जय चौधरी ने घूंघट ले रखा है लेकिन इसके बावजूद वह बेहद ग्रेसफुल डांस कर रहे हैं.

Published: Nov 29, 2025, 08:51 AM IST | Updated: Nov 29, 2025, 08:51 AM IST

राजस्थानी शादी में कलाकार जय चौधरी का शानदार डांस, 'नारेलां रो रूंख पर' पर जीता सबका दिल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की धरती लोक रंगों, डांस और अनूठी कलाओं का खजाना है. यही धरोहर तब और चमक उठती है, जब किसी कलाकार का टैलेंट सोशल मीडिया के जरिये इंटरनेशनल लेवल परछा जाता है. ऐसे ही एक कलाकार हैं राजस्थान के डांसर जय चौधरी, जिनके दमदार डांस परफॉर्मेंस आज इंटरनेट पर खूब देखे और पसंद किए जा रहे हैं.

जय चौधरी अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. वह लड़का होकर लड़कियों जैसी वेशभूषा धारण करके उनसे ज्यादा बेहतर ठुमके लगाते हैं. इनकी खूबसूरती और कमर की लचक देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. वह राजस्थान के फोक डांस ऐसे दिल से करते हैं कि मानो पिछले कई जन्मों से उनका इससे रिश्ता रह चुका हो.

'नारेलां रो रूंख पर' पर ठुमके लगा रहे

सोशल मीडिया पर जय चौधरी का एक पुराना डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह किसी राजस्थानी शादी में फेमस गाने 'नारेलां रो रूंख पर' पर ठुमके लगा रहे हैं. सफेद-लाल के लहंगा-चोली में जय चौधरी ने घूंघट ले रखा है लेकिन इसके बावजूद वह बेहद ग्रेसफुल डांस कर रहे हैं.

सांस्कृतिक विरासत को शानदार तरीके से दर्शाते
इस वीडियो में जय चौधरी ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी है, जो उनके लुक को और अधिक अट्रैक्टिव बनाती है. जय चौधरी ने इस वीडियो बिल्कुल लड़कियों जैसी ड्रेस पहन रखी है. घाघरा-चोली और सिर पर ओढ़नी में माथे पर बंधी माथा पट्टी और पारंपरिक आभूषणों के साथ उनका संपूर्ण पहनावा राजस्थान की कला और सांस्कृतिक विरासत को शानदार तरीके से दर्शाता है.

सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिनमें वे पारंपरिक गीतों की धुन पर रंग-बिरंगे राजस्थानी परिधानों में डांस करते दिखाई देते हैं. उनके लाइव परफॉर्मेंस में भी देखने वाले दीवाने होकर तालियां बजाने लगते हैं. जय चौधरी के वीडियो विशेष रूप से YouTube और Facebook पर पॉपुलर हैं. कई वीडियो में लाखों व्यूज मिल चुके हैं. स्थानीय मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे यह साफ है कि उनकी कला लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है.

वायरल वीडियो में जय चौधरी के स्टेप्स की स्मूदनेस, उनके एक्सप्रेशंस और गाने की बीट पर पकड़ बिल्कुल परफेक्ट नजर आती है. खासकर गाने के कोरस पर उनके घूमर-स्टाइल मूव्स वीडियो में चार चांद लगा देते हैं. यह वीडियो अब तक हजारों लाइक्स और शेयर हासिल कर चुका है, जबकि कमेंट सेक्शन में दर्शकों का उत्साह और तारीफ साफ झलकती है.

लोगों का कहना है कि जय चौधरी जैसे युवा कलाकार राजस्थान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. स्थानीय समुदाय भी गर्व महसूस करता है कि उनका कलाकार दुनिया भर में प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत कर रहा है. इस डांस वीडियो को अब तक मिलियंस में लोग देख चुके हैं, और इसके वायरल होने से जय चौधरी की कला और प्रतिभा का प्रभाव और भी बढ़ गया है.

