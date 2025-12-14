Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जय चौधरी ने सीकर में किया तगड़ा मटकी डांस, Video मचा रहा बवाल

Rajasthani Viral Video: वायरल हो रहा डांस वीडियो सीकर जिले के सांगलिया में आयोजित एक कार्यक्रम का है. इस कार्यक्रम के दौरान जय चौधरी ने मंच पर अपनी परफॉर्मेंस से समां बांध दिया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी तालियों और उत्साह के साथ उनके डांस का स्वागत किया. वहीं, वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही देखते ही देखते वायरल हो गया.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Dec 14, 2025, 07:54 AM IST | Updated: Dec 14, 2025, 07:54 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: सर्द हवाओं से राजस्थान को राहत! कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, जानें अगले दो दिन कैसा रहे मौसम का हाल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: सर्द हवाओं से राजस्थान को राहत! कमजोर पड़ा पश्चिमी विक्षोभ, जानें अगले दो दिन कैसा रहे मौसम का हाल

Jaipur Gold Silver Rate: सोने के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, चांदी के भाव छू रहे आसमान, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
5 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Jaipur Gold Silver Rate: सोने के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, चांदी के भाव छू रहे आसमान, जानें अपने शहर में गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में कांच पर सोना चढ़ा देते हैं लोग ?
6 Photos
Theva Jewellery

क्या आप जानते हैं राजस्थान के किस शहर में कांच पर सोना चढ़ा देते हैं लोग ?

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड! जानें 10 सबसे ठंडे शहरों के नाम
6 Photos
Rajasthan coldest cities

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड! जानें 10 सबसे ठंडे शहरों के नाम

अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जय चौधरी ने सीकर में किया तगड़ा मटकी डांस, Video मचा रहा बवाल

Rajasthani Viral Video:राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जय चौधरी एक बार फिर अपने अनोखे और शानदार डांस से सुर्खियों में हैं. इन दिनों उनका एक मटकी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग बार-बार देख रहे हैं. इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जय चौधरी लड़कियों की पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनकर सिर पर पानी से भरी मटकी लेकर ऐसा शानदार डांस कर रहे हैं कि देखने वाले दीवाने हो जाएं.

नहीं हटेंगी नजरें

वीडियो में जय चौधरी के डांस स्टेप्स इतने बैलेंस्ड नजर आते हैं कि ऐसा लगता है मानो मटकी भी उनके साथ नाच रही हो. सिर पर रखी मटकी को बिना छुए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना आसान नहीं होता लेकिन जय चौधरी ने इसे बेहद सरल अंदाज में पेश किया है. उनके स्टेप्स लोगों को एक पल के लिए भी नजरें हटाने नहीं देते.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बताया जा रहा है कि यह डांस वीडियो सीकर जिले के सांगलिया में आयोजित एक कार्यक्रम का है. इस कार्यक्रम के दौरान जय चौधरी ने मंच पर अपनी परफॉर्मेंस से समां बांध दिया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी तालियों और उत्साह के साथ उनके डांस का स्वागत किया. वहीं, वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही देखते ही देखते वायरल हो गया.

लोक संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरती से मंच पर उतारा

वीडियो के वायरल होते ही लोग कमेंट्स के जरिए जय चौधरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उनके बैलेंस की तारीफ कर रहा है तो कोई उनकी कला और मेहनत को सलाम कर रहा है. कई यूजर्स ने लिखा कि जय चौधरी ने राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरती से मंच पर उतारा है. वहीं कुछ लोग इसे राजस्थानी लोकनृत्य की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाला प्रयास बता रहे हैं.

जय चौधरी पहले भी अपने अलग-अलग लोकनृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों के जरिए देश-विदेश में पहचान बना चुके हैं. उनका यह मटकी डांस वीडियो न सिर्फ मनोरंजन कर रहा है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी बयां कर रहा है. जिस तरह से यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है, उससे साफ है कि जय चौधरी की कला आने वाले समय में भी ऐसे ही लोगों को आकर्षित करती रहेगी.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news