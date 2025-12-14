Rajasthani Viral Video: वायरल हो रहा डांस वीडियो सीकर जिले के सांगलिया में आयोजित एक कार्यक्रम का है. इस कार्यक्रम के दौरान जय चौधरी ने मंच पर अपनी परफॉर्मेंस से समां बांध दिया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी तालियों और उत्साह के साथ उनके डांस का स्वागत किया. वहीं, वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही देखते ही देखते वायरल हो गया.
Rajasthani Viral Video:राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जय चौधरी एक बार फिर अपने अनोखे और शानदार डांस से सुर्खियों में हैं. इन दिनों उनका एक मटकी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग बार-बार देख रहे हैं. इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जय चौधरी लड़कियों की पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनकर सिर पर पानी से भरी मटकी लेकर ऐसा शानदार डांस कर रहे हैं कि देखने वाले दीवाने हो जाएं.
वीडियो में जय चौधरी के डांस स्टेप्स इतने बैलेंस्ड नजर आते हैं कि ऐसा लगता है मानो मटकी भी उनके साथ नाच रही हो. सिर पर रखी मटकी को बिना छुए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना आसान नहीं होता लेकिन जय चौधरी ने इसे बेहद सरल अंदाज में पेश किया है. उनके स्टेप्स लोगों को एक पल के लिए भी नजरें हटाने नहीं देते.
बताया जा रहा है कि यह डांस वीडियो सीकर जिले के सांगलिया में आयोजित एक कार्यक्रम का है. इस कार्यक्रम के दौरान जय चौधरी ने मंच पर अपनी परफॉर्मेंस से समां बांध दिया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी तालियों और उत्साह के साथ उनके डांस का स्वागत किया. वहीं, वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही देखते ही देखते वायरल हो गया.
लोक संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरती से मंच पर उतारा
वीडियो के वायरल होते ही लोग कमेंट्स के जरिए जय चौधरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उनके बैलेंस की तारीफ कर रहा है तो कोई उनकी कला और मेहनत को सलाम कर रहा है. कई यूजर्स ने लिखा कि जय चौधरी ने राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपराओं को खूबसूरती से मंच पर उतारा है. वहीं कुछ लोग इसे राजस्थानी लोकनृत्य की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाला प्रयास बता रहे हैं.
जय चौधरी पहले भी अपने अलग-अलग लोकनृत्य और पारंपरिक प्रस्तुतियों के जरिए देश-विदेश में पहचान बना चुके हैं. उनका यह मटकी डांस वीडियो न सिर्फ मनोरंजन कर रहा है, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी बयां कर रहा है. जिस तरह से यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है, उससे साफ है कि जय चौधरी की कला आने वाले समय में भी ऐसे ही लोगों को आकर्षित करती रहेगी.
