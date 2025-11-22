Zee Rajasthan
डांस देखने के लिए जैसलमेर के छोरों ने लगाया सस्ता जुगाड़, देख कर हंस-हंस कर लोटपोट हुए लोग

Rajasthani Viral Video: राजस्थान के जैसलमेर से एक बेहद मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है. यह वीडियो कुछ स्थानीय लड़कों ने बनाया है, जिसमें उन्होंने कम बजट वर्जन का कैंपिंग दिखाकर यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो की शुरुआत होती है एक लड़के से, जो लड़की जैसी ड्रेस पहने खड़ा है और आने वाले विजिटर्स का पारंपरिक अंदाज में तिलक लगाकर स्वागत कर रहा है. यही नहीं, कुछ ही सेकंड बाद यह लड़का अचानक बदन मटकाते हुए ऐसा डांस शुरू कर देता है कि देखने वालों की हंसी नहीं रुक पा रही.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 22, 2025, 09:11 AM IST | Updated: Nov 22, 2025, 09:11 AM IST

डांस देखने के लिए जैसलमेर के छोरों ने लगाया सस्ता जुगाड़, देख कर हंस-हंस कर लोटपोट हुए लोग

Rajasthani Viral Video: राजस्थान का जैसलमेर इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. एक ओर जहां गोल्डन सिटी अपने शानदार रेगिस्तानी नजारों, ऊंट सफारी और रॉयल नाइट स्टे के लिए देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर यहां के देसी क्रिएटर्स के वीडियोज इंटरनेट पर बवाल मचा रहे हैं. खासकर डेजर्ट सफारी, नाइट कैंपिंग और कल्चरल डांस के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर कई लोग इसे ‘इंडियन दुबई’ तक कहने लगे हैं.

इसी बीच जैसलमेर से एक बेहद मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तूफान ला दिया है. यह वीडियो कुछ स्थानीय लड़कों ने बनाया है, जिसमें उन्होंने कम बजट वर्जन का कैंपिंग दिखाकर यूजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो की शुरुआत होती है एक लड़के से, जो लड़की जैसी ड्रेस पहने खड़ा है और आने वाले विजिटर्स का पारंपरिक अंदाज में तिलक लगाकर स्वागत कर रहा है. यही नहीं, कुछ ही सेकंड बाद यह लड़का अचानक बदन मटकाते हुए ऐसा डांस शुरू कर देता है कि देखने वालों की हंसी नहीं रुक पा रही.

वीडियो में दिखाया गया यह ‘जुगाड़ू कैंपिंग’ सोशल मीडिया यूजर्स को इतना पसंद आ रहा है कि लोग इसे बार-बार शेयर कर रहे हैं. कई लोग मजाक में इसे 'सस्ता जैसलमेर वर्जन' बता रहे हैं, तो कुछ ने मजे लेते हुए कमेंट किया- “Ye bhai dekh ke. Maja aagya” वहीं कुछ विदेशी पर्यटकों ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भारतीय क्रिएटिविटी और ह्यूमर का कोई मुकाबला नहीं.

क्यों फेमस हो रहा जैसलमेर
जैसलमेर में पिछले कुछ समय से डेजर्ट कैंपिंग और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की मांग लगातार बढ़ रही है. यहां का पारंपरिक संगीत, घूमर, कालबेलिया और लोक कलाकारों के प्रदर्शन पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं. लेकिन इस वीडियो ने दिखा दिया कि यहां के लोग सिर्फ कल्चर ही नहीं, बल्कि मजाक और मनोरंजन में भी किसी से कम नहीं हैं.

लोगों को खूब पसंद आ रहा वीडियो
स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे वीडियोज ना सिर्फ हंसी-मजाक का माहौल बनाते हैं बल्कि जैसलमेर को दुनिया के सामने एक अलग अंदाज में पेश करते हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों में भी इसे देखने की दिलचस्पी बढ़ गई है.

सोशल मीडिया पर हलचल मचाने वाला यह वीडियो इस बात का उदाहरण है कि इंटरनेट पर कंटेंट तभी हिट होता है जब उसमें देसी टच, मौज-मस्ती और थोड़ी क्रिएटिविटी का तड़का हो और जैसलमेर के इस वीडियो में ये तीनों खूब जमकर दिखे.

