राजस्थानी टाबर ने दिखाया ऐसा जादू, विदेशी मेहमान आंखें रगड़ने पर हो गए मजबूर

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक कई बार देखा जा चुका है.कई यूजर्स ने इस बच्चे की तारीफ करते हुए लिखा है कि यह बच्चा सिर्फ एक जादूगर नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति का चेहरा है. एक यूजर ने कमेंट किया कि इतनी कम उम्र में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अंग्रेजी का फ्लो देखकर लगता है, ये बच्चा एक दिन दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा.

Published: Oct 29, 2025, 01:18 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 01:18 PM IST

राजस्थानी टाबर ने दिखाया ऐसा जादू, विदेशी मेहमान आंखें रगड़ने पर हो गए मजबूर

Rajasthani Viral Video: रेगिस्तान की रेत से इस बार उभरा है एक ऐसा टैलेंट, जिसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. जैसलमेर का एक छोटा बच्चा, जिसे लोग प्यार से 'क्यूट मैजिशियन' कह रहे हैं, इन दिनों इंटरनेट का नया स्टार बन गया है. इस बच्चे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह विदेशी सैलानियों को बेहतरीन जादू के खेल दिखाता नजर आता है.

वीडियो में यह बच्चा पारंपरिक राजस्थानी पगड़ी पहने हुए है. हाथों में सिक्का लिए वह कुछ ही सेकंड में ऐसी ट्रिक दिखा देता है कि सामने खड़े विदेशी मेहमान दंग रह जाते हैं. जादू के साथ उसकी अंग्रेजी बोलने की शैली और कॉन्फिडेंस ने सबका दिल जीत लिया है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अब तक कई बार देखा जा चुका है.कई यूजर्स ने इस बच्चे की तारीफ करते हुए लिखा है कि यह बच्चा सिर्फ एक जादूगर नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति का चेहरा है. एक यूजर ने कमेंट किया कि इतनी कम उम्र में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अंग्रेजी का फ्लो देखकर लगता है, ये बच्चा एक दिन दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगा.

वीडियो में वह मुस्कुराते हुए कहता है और फिर एक साधारण सिक्का दिखाता है. देखते ही देखते वह सिक्का गायब हो जाता है और फिर कहीं और से बाहर निकल आता है. यह ट्रिक इतनी सफाई से की जाती है कि खुद विदेशी मेहमान भी दंग रह जाते हैं.

सैलानी स्थलों पर जादू दिखाता है बच्चा
जैसलमेर, जो अपनी हेरिटेज हवेलियों, रेगिस्तान की सैर और लोक संगीत के लिए दुनिया भर में मशहूर है, अब इस छोटे जादूगर की वजह से भी चर्चा में है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बच्चा अक्सर किले के आस-पास और सैलानी स्थलों पर जादू दिखाता है. उसे देखकर हर कोई रुक जाता है और उसके साथ फोटो या वीडियो बनाना चाहता है.

शासन और पर्यटन विभाग से अपील
इस वायरल वीडियो के बाद अब कई लोग प्रशासन और पर्यटन विभाग से अपील कर रहे हैं कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों को मंच और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपने हुनर को बड़े स्तर पर दिखा सकें. वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के राजस्थानी काका नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.


