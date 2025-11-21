बीवी को सर्दी में हुई खांसी का पति ने शेयर किया Video, हंसेंगे इतना कि लोग कहेंगे पागल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पा रहे हैं. ‘जोधपुरी ऑटो वाला’ इंस्टाग्राम हैंडल द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो कुछ ही घंटों में तेजी से वायरल हो गया है और इसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं.

वीडियो में एक शख्स सड़क किनारे खड़ा होकर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा होता है. शुरुआत में बातचीत बिल्कुल सामान्य लगती है लेकिन जैसे ही उधर से पत्नी की आवाज आती है- बस, यही वह पल है जहां आपकी हंसी छूट जाएगी.

पत्नी को तेे़ज सर्दी लगी हुई है और उसकी आवा़ज इतनी बंद पड़ी है कि वह हर शब्द के बीच नाक बंद-गले अटके टोन में बोलती है. आवाज इतनी मजेदार लगती है कि पति का रिएक्शन देखने लायक होता है- वह पहले समझने की कोशिश करता है, फिर अचानक जोर से हंस पड़ता है.

पत्नी की आवाज बनी वायरल कंटेंट

पत्नी की 'सर्दी वाली आवाज' सोशल मीडिया पर इस कदर पसंद की जा रही है कि कई यूजर्स ने इसे विंटर सीज़न का सबसे रिलेटेबल मोमेंट बता दिया. कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'भाई, ये आवाज़ सुनकर तो मेरी भी सर्दी ठीक हो गई.' दूसरे ने मजाक किया, 'पत्नी की आवाज सुनकर लग रहा है जैसे रेडियो की बैटरी खत्म हो रही हो.' किसी ने लिखा, 'इस सर्दी में ऐसी आवाजें हर घर में निकलती हैं, फर्क बस इतना है कि सब रिकॉर्ड नहीं करते.'

पति का एक्सप्रेशन बना हाइलाइट

वीडियो में पति की हंसी और एक्सप्रेशन भी लोगों को खूब भा रहे हैं. वह पत्नी की हालत से ज्यादा, उसकी आवाज़ को सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाता. यह छोटा सा वीडियो इस बात का सबूत है कि सर्दी का मौसम चाहे परेशान करे पर कंटेंट तो धांसू देता ही है.

