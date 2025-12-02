Zee Rajasthan
गुस्सा करने वाले न देखें 'जोधपुरी ऑटो वाले' का यह Video, वरना बेवजह छूट जाएगी हंसी

Rajasthani Viral Video: वायरल हो रहे वडियो में पत्नी की आवाज इतनी अनोखी और फनी है कि यूजर्स इसे विंटर सीजन का सबसे रिलेटेबल कंटेंट बता रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- भाई, इसकी आवाज सुनकर तो मेरी भी सर्दी भाग गई!. दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि लग रहा है जैसे रेडियो की बैटरी खत्म हो रही हो और आखिरी सांस लेकर बोल रहा हो.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Dec 02, 2025, 08:43 AM IST | Updated: Dec 02, 2025, 08:43 AM IST

Rajasthani Viral Video: राजस्थान से एक ऐसा फनी वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही. इंस्टाग्राम के लोकप्रिय पेज ‘जोधपुरी ऑटो वाला’ द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो ने कुछ ही घंटों में धमाल मचा दिया है. वीडियो पर हजारों व्यूज आ चुके हैं और कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है.

वीडियो में एक शख्स अपने कमरे में बड़ी आराम से पत्नी से फोन पर बात कर रहा होता है. शुरुआत में लगता है कि दोनों के बीच आम बातचीत चल रही है. लेकिन जैसे ही फोन के दूसरी तरफ से पत्नी की आवाज आती है. बस समझिए, यहीं से असली कॉमेडी शुरू होती है.

पत्नी को तेज सर्दी लगी हुई है और उसकी आवाज इतनी नाक बंद और भारी पड़ चुकी है कि हर शब्द के साथ ऐसा लगता है जैसे उसकी गले की मशीन में कोई स्क्रू ढीला हो गया हो. आवाज की टोन ऐसी मजेदार कि पति पहले तो गंभीरता से सुनने की कोशिश करता है, दो सेकंड रुकता है… और फिर अचानक ऐसा हंसता है कि खुद को रोक ही नहीं पाता.

पत्नी की ‘सर्दी वाली आवाज’ बनी इंटरनेट का नया मीम मटेरियल
एक और यूजर ने फनी लाइन मारी कि इस ठंड में हर घर में ऐसी आवाजें निकलती हैं, बस फर्क इतना है कि सब इसे रिकॉर्ड नहीं करते! सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं क्योंकि यह सर्दी की सिचुएशन का 100% रियल रिप्रजेंटेशन है.

पति का एक्सप्रेशन देख गुस्सैल लोगों को भी आ जाएगी हंसी
वीडियो में पति का रिएक्शन इस पूरे क्लिप की जान है. उसकी हंसी, उसके चेहरे की कंफ्यूजन और अचानक फट पड़ना-सब कुछ इतने नैचुरल और मजेदार है कि लोग कह रहे हैं कि इस बंदे का एक्सप्रेशन देखो, यह हर जगह वायरल होना चाहिए.

यही वजह है कि इस छोटे से वीडियो ने साबित कर दिया कि सर्दी चाहे जितनी परेशान करे, लेकिन कंटेंट देने में कभी पीछे नहीं रहती. फिलहाल यह वीडियो इंस्टाग्राम पर जोरदार वायरल हो रहा है और लोग इसे देख-देखकर पेट पकड़कर हंस रहे हैं.

