Rajasthani Viral video: राजस्थान की महिलाओं को अक्सर पारंपरिक रहन-सहन से जोड़ा जाता है- घूंघट में रहना, घरेलू कामों में व्यस्त रहना और गृहिणी की सीमाओं में जिंदगी बिताना लेकिन समय-समय पर ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं, जो यह साबित करते हैं कि हर महिला में एक अनोखा टैलेंट, अपनी पसंद और एक अलग पहचान होती है, जिसे वह अपनी संस्कृति और मर्यादा के साथ भी आत्मविश्वास से निभा सकती है. हाल ही में इसका एक खूबसूरत उदाहरण जोधपुर की कंचन अग्रवाल ने पेश किया है, जिनका डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में कंचन घूंघट और साड़ी में पूरी गरिमा के साथ शकीरा के सुपरहिट गाने ‘Hips Don’t Lie’ पर शानदार डांस करती दिखाई देती हैं. सबसे खास बात यह है कि उनकी यह रील न सिर्फ आम लोगों को पसंद आ रही है बल्कि ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने भी इसे लाइक किया है, जिससे यह वीडियो और अधिक चर्चा में आ गया है.

वीडियो को कंचन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @kanchan_agrawat पर शेयर किया है. शुरुआत में वह शकीरा के इस गाने के सिग्नेचर स्टेप्स को बड़ी खूबसूरती से दोहराती हैं, जिसके बाद वह अपने कुछ मनमोहक और अनोखे डांस मूव्स जोड़ती हैं. पूरा डांस करते समय उनका सेल्प कॉन्फिडेंस और साड़ी-घूंघट को बड़ी सहजता से संभालने का तरीका लोगों के लिए बेहद प्रेरणादायक बन जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आज भी लोगों को पसंद आता है यह गाना

‘Hips Don’t Lie’ की बात करें तो यह गाना शकीरा ने 2006 में वाइकलेफ जीन के साथ मिलकर रिलीज किया था. ये गाना अपने कोलंबियाई डांस स्टाइल, बेली डांस मूव्स और ऊर्जा से भरपूर बीट्स के चलते दुनिया भर में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ. धीरे-धीरे यह गाना पॉप कल्चर का अहम हिस्सा बन गया और दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है.

कंचन अग्रवाल ने इस वीडियो के जरिए यह खूबसूरत संदेश दिया है कि कला की कोई सीमा नहीं होती- न भाषा की, न पहनावे की, न संस्कृति की. चाहे शकीरा की बीट्स हों या साड़ी के पल्लू की नजाकत, हर चीज़ को दिल से निभाया जाए तो वह खूबसूरत बन जाती है. पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में उन्होंने जिस बैलेंस और सहजता के साथ यह डांस किया है, उसने लोगों को खूब प्रभावित किया है.

इस रील को सोशल मीडिया पर अब तक 3.8 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है और संख्या लगातार बढ़ रही है. कमेंट सेक्शन में भी लोगों का प्यार साफ दिखाई देता है. एक यूजर ने लिखा- बहुत सम्मान! जिस तरह वह पूरी तरह से ढकी हुई होकर इतना सुंदर डांस कर रही हैं, वह प्रेरणादायक है. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि पूरे वीडियो में मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वह अपनी साड़ी को कितनी खूबसूरती से संभाल रही थीं. वीडियो एक बार फिर वायरल हो गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-