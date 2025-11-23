Zee Rajasthan
Rajasthani Viral Video: वायरल हो रहे वीडियो में यह जोड़ी बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘हमें न भुलाना साजन, हमें न भुलाना’ पर थिरकती नजर आती है. दोनों ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी है और जिस जिंदादिली और सौम्यता के साथ डांस किया है, वह हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है. वीडियो देख कई लोग लिख रहे हैं - राजस्थानी संस्कृति का असली स्वाद यही है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Nov 23, 2025, 11:31 AM IST | Updated: Nov 23, 2025, 11:31 AM IST

राजस्थानी कपल्स में खोया प्यार जगा देगा 'जोधपुरी परफेक्ट पेयर' का यह Video, हुआ वायरल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान का नाम आते ही मन में रंग, संस्कृति, परंपरा और शान की तस्वीर उभर आती है. सोशल मीडिया पर भी राजस्थान की यही छटा दिख रही है. इंटरनेट पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इन दिनों जोधपुर की एक ऐसी जोड़ी का जलवा छाया हुआ है, जिसने अपनी परंपरागत पहचान, संस्कार और खूबसूरत रील्स से लोगों का दिल जीत लिया है.

यह जोड़ी सोशल मीडिया पर 'Jodhpuri Perfect Pair' नाम से मशहूर है और इनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि ये कई युवा क्रिएटर्स को टक्कर दे रहे हैं. राजस्थानी लिबास, सादगी, परंपरा और दमदार प्रस्तुति इन सबने मिलकर इस कपल को सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया है.

राजस्थानी रंग में रंगा वायरल वीडियो
आज वायरल हो रहे वीडियो में यह जोड़ी बॉलीवुड के मशहूर गाने ‘हमें न भुलाना साजन, हमें न भुलाना’ पर थिरकती नजर आती है. दोनों ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी है और जिस जिंदादिली और सौम्यता के साथ डांस किया है, वह हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है. वीडियो देख कई लोग लिख रहे हैं - राजस्थानी संस्कृति का असली स्वाद यही है.

कौन हैं ‘Jodhpuri Perfect Pair’?
सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह अकाउंट रेणुका अभय सिंह चौहान का है. रेणुका अपने पति के साथ मिलकर ठेठ राजस्थानी अंदाज में रील्स बनाती हैं. इनका कंटेंट न केवल मनोरंजन से भरा होता है, बल्कि संस्कृति और संस्कार की खूबसूरत झलक भी पेश करता है. इंस्टाग्राम पर यह जोड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रही है और इनके परिवार में फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

737K फॉलोअर्स का परिवार, राजस्थानी संस्कृति की अनोखी पहचान
इस कपल को इंस्टाग्राम पर 7.37 लाख (737K) लोग फॉलो करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि लोग इनके सरल, सांस्कृतिक, पारिवारिक और सनातनी कंटेंट को खूब पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी साफ-सुथरी और पारंपरिक रील्स बहुत कम देखने को मिलती हैं. यही वजह है कि यह जोड़ी जल्दी ही लोगों की पसंदीदा बन गई है और राजस्थान की संस्कृति को नए अंदाज़ में दुनिया के सामने रख रही है.

