कालबेलिया डांसर कमला सपेरा ने किया कमरतोड़ डांस, लाखों लोग देख चुके Video

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की लोक संस्कृति की पहचान कहे जाने वाले कालबेलिया डांस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही मशहूर लोक डांसर कमला सपेरा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. अपने पारंपरिक कपड़ों, अंदाज और मनमोहक डांस स्टेप्स से कमला सपेरा ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. इंस्टाग्राम पर उनके डांस वीडियोज तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग उनकी कला की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कमला सपेरा का डांस राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करता है. वे कालबेलिया समुदाय से संबंध रखती हैं, जो अपने लचीले शरीर, तेज रफ्तार घूम और कटीले हावभाव के लिए फेमस हैं. कमला सपेरा इसी परंपरा को आधुनिक मंचों पर लेकर आई हैं. वे पारंपरिक लोक डांस को आधुनिक स्टाइल और सोशल मीडिया के साथ जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं.

इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट @kamla_sapera पर लाखों व्यूज वाले कई वीडियो मौजूद हैं. इनमें वे अलग-अलग डांस करती नजर आती हैं. कभी रंग-बिरंगे राजस्थानी लहंगे में अद्भुत लचक दिखाती हैं. उनके एक्सप्रेशन और डांस की एनर्जी देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं. कई यूजर्स तो उनके मूव्स को रीक्रिएट कर रील्स भी बना रहे हैं.

कमला सपेरा की पॉपुलैरिटी सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है. देशभर में उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों और स्टेज शोज में भी वे परफॉर्म कर चुकी हैं. उनके डांस की खासियत यह है कि वे पारंपरिक लोक डांस को अपनी विशिष्ट शैली में पेश करती हैं, जिससे यह आम लोगों के लिए और भी एंटरटेनिग बन जाता है.

कमला का कहना है कि उनका उद्देश्य राजस्थान की लोक संस्कृति को काफी आगे तक पहुंचाना है. वे चाहती हैं कि नई पीढ़ी इस डांस शैली को सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में समझे और अपनाए.

कमला सपेरा के डांस वीडियोज देखकर आप भी थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे. उन्हें इंस्टाग्राम पर 132K लोग फॉलो करते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ये भी पढ़ें-