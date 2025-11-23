Rajasthani Viral Video: 'परदेसी-परदेसी' गाने पर राजस्थानी डांसर के ठुमकों ने काटा बवाल, दीवाना हो गया सोशल मीडिया!

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान की पारंपरिक नृत्य संस्कृति का जबरदस्त बोलबाला है. खास तौर पर जैसलमेर के नाइट कैंपिंग में होने वाली डांस परफॉर्मेंस का क्रेज दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. इसी बीच एक और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक राजस्थानी डांसर ने ऐसा धमाकेदार डांस किया कि लोग देखते ही रह गए.

यह वीडियो राजस्थान की मशहूर कालबेलिया ड्रेस में सजी एक डांसर का है, जो बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘परदेसी-परदेसी जाना नहीं’ पर परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स डांसर के डांस मूव्स, कमर की लचक और एक्सप्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

जैसलमेर की नाइट कैंपिंग में लाइव परफॉर्मेंस का जादू

जैसलमेर के डेजर्ट सफारी और नाइट कैंपिंग में रोजाना पारंपरिक डांस शो आयोजित होते हैं. यहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटक राजस्थानी संगीत और नृत्य का आनंद लेते हैं. वायरल हो रहा यह वीडियो भी ऐसी ही किसी नाइट कैंपिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया है.

रेत के बीचों-बीच सजी रंगीन रोशनी, ढोलक की ताल और कालबेलिया ड्रेस में सजी इस डांसर की अदाएं दर्शकों को दीवाना कर देती हैं. गाने के साथ उनकी बॉडी फ्लो और स्टेप्स इतने स्मूथ और एनर्जेटिक हैं कि वीडियो कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज पार कर गया.

कमर की लचक और चेहरे के एक्सप्रेशन ने जीता दिल

वीडियो में डांसर जिस तरह से 'परदेसी-परदेसी' के हर बीट पर तालमेल बिठाती हैं, वह राजस्थानी लोकनृत्य की खूबसूरती को पूरी तरह दर्शाता है. दर्शक बताते हैं कि उसके एक्सप्रेशन किसी प्रोफेशनल परफॉर्मर से कम नहीं हैं. खासकर जिस तरह वह घूमर और कालबेलिया दोनों के मिले-जुले स्टेप्स दिखाती हैं, वह देखने लायक है. कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि राजस्थानी डांसर्स का कोई मुकाबला ही नहीं!. चेहरे के एक्सप्रेशन और कमर की लचक… कमाल है!

सोशल मीडिया पर खूब मचा धमाल

वीडियो इंस्टाग्राम-यूट्यूब पर लगातार शेयर किया जा रहा है. कई रील पेज और राजस्थानी लोककला से जुड़े अकाउंट्स ने इस वीडियो को रिपोस्ट किया है. कुछ ही घंटों में इस वीडियो को तमाम लाइक और कमेंट मिल चुके हैं. राजस्थान की लोक संस्कृति, खासतौर पर कालबेलिया डांस, दुनियाभर में लोकप्रिय है. इस तरह के वीडियोज न सिर्फ मनोरंजन करते हैं, बल्कि राजस्थान की कला, संस्कृति और लोकनृत्य को नई पहचान भी दिलाते हैं.

