Viral: सड़क पर चलती कार पर अचानक गिरी आसमानी बिजली, Video देख कांप जाएगी रूह

Lightning Strikes a Moving Car: कहते हैं कि प्रकृति कई रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी है. कुदरत में ऐसी-ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिसे देखकर इंसान का सिर चकरा जाता है. उसे आंखों पर यकीन नहीं होता है. कई कुदरत के करिश्मे इतने हैरतंगेज भरे होते हैं, जिन्हें देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. इस बात का गवाह आज का वायरल वीडियो है.

सोशल मीडिया पर आपने नेचर से जुड़े तमाम तरह के वीडियोस तो देखे होंगे. कहीं पर अनोखे पेड़ पौधे होते हैं तो कहीं पर अनोखे जीव जंतु. इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब बारिश आंधी या तूफान आता है तो लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं. वहीं, जो लोग बाहर पहले से ही बाहर होते हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है. उन्हें रास्ते पर चलना ही होता है. अब आज का वायरल वीडियो ही देख लीजिए. इसमें सड़क पर चलती एक कार पर आसमानी बिजली गिर जाती है. आप सोचिए कि जब आसमानी बिजली गिरती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है ऐसे में जो लोग कार के अंदर मौजूद रहे होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा. यह जानने के लिए आप यह वीडियो ही देख लीजिए.

सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर रूह तक कांप जाती है. मन खौफ से भर जाता है. ऐसा ही वीडियो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक चलती कार पर अचानक से आसमानी बिजली गिर जाती है. बिजली के गिरते ही कार से तेज धुंआ निकलने लगता है. इसके बाद भरी सड़क पर हाहाकार मच जाता है. कार वाले लोग गाड़ी को साइड में लगाते हैं और तुरंत नीचे उतर जाते हैं. कार से धुंआ निकलता देख आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं. आप राहत की सांस तब लेंगे जब आप देखेंगे कि अंदर बैठे लोगों को कोई भी हानि नहीं हुई. सुरक्षित बाहर निकल चुके आते हैं लेकिन कार से तो धुंआ ऐसे निकल रहा होता है, मानो उस पर किसी ने पेट्रोल डाल दिया हो और बस आग की लपटें उठनी बाकी हों. इस भयावह हादसे को देखने वालों की तो रूह तक कांप गई.

Lightning bolt strikes moving car and the entire town comes to the rescue pic.twitter.com/WhyDGGfYXW

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) March 9, 2023