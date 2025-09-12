Video: भोजपुरी गाने पर मारवाड़ी ठुमकों का तड़का, ताऊ का कातिलाना डांस देख आ जाएगी मौज

Rajasthani Viral Video: राजस्थान के लोग कितने मस्तमौला होते हैं, इसके बारे में अब तक आपने सुना ही होगा लेकिन आज के वायरल वीडियो में देख भी लेंगे. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई कह रहा है कि वाह ताऊ, मजा आ गया. राजस्थान के मारवाड़ी ताऊ ने पवन सिंह के भोजपुरी गाने 'सॉरी सॉरी' पर ऐसा गजब डांस किया है कि लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं. ताऊ का यह अंदाज़ अब इंटरनेट पर खूब धूम मचा रहा है.



आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बुज़ुर्ग सिर्फ रामधुन या भजन पर ही झूमते हैं लेकिन इस मारवाड़ी ताऊ ने साबित कर दिया कि डांस का कोई उम्र से लेना-देना नहीं होता. वीडियो में साफ दिखता है कि जैसे ही भोजपुरी गाना 'सॉरी सॉरी' बजता है, वैसे ही ताऊ ने कमर लचकाकर बवाल मचा दिया है. ताऊ के देसी ठुमकों में भोजपुरी का तड़का देखकर लोग बिना तारीफ के नहीं रह पा रहे हैं.

हर स्टेप छू लेगा दिल

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि राजस्थान के किसी गांव के एक ताऊ जिन्होंने ठेठ राजस्थानी वेशभूषा धारण कर रखी है. वह भोजपुरी गाने पर जब डांस शुरू करते हैं तो लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं. उनका हर स्टेप दिल को छू रहा है. वीडियो को rocky_marwadi_ नाम के इंस्टा अकाउंट से शेयर किया गया है.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप पर तेजी से शेयर हो रहा है. हजारों लोग इस रील को देखकर कमेंट कर रहे हैं- आये बबुआ काये बात बा... हमारा दिल टुट गई बा. अन्य ने लिखा - Bhai dil khush kar diya aapne. एक और ने लिखा- ताऊ से सीखो, जिंदगी कैसे जी जाती है.



एक्सप्रेशंस हैं लाजवाब

दरअसल, इस वीडियो में ताऊ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन उनकी मस्तमौला बॉडी लैंग्वेज और बिना झिझक का डांस है. वे न सिर्फ स्टेप्स कर रहे हैं, बल्कि चेहरे के एक्सप्रेशंस भी ऐसे दे रहे हैं कि गाना और भी मजेदार लगने लगता है. यही वजह है कि वीडियो पर लाखों व्यूज़ आ चुके हैं और ये तेजी से वायरल हो रहा है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि ताऊ की उम्र पचास से ऊपर लगती है, लेकिन डांस करते वक्त उनकी एनर्जी देखकर कोई भी कह देगा कि ये जवानी से कम नहीं. उनके स्टेप्स इतने मस्त हैं कि नौजवान भी पानी भरते नजर आ रहे हैं.

राजस्थान के मारवाड़ी ताऊ ने अपने डांस से ये साबित कर दिया कि उम्र तो बस एक नंबर है, दिल जवान होना चाहिए. और जब गाना सॉरी सॉरी हो तो फिर ठुमके अपने आप निकलते हैं. हालांकि बहुत ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि यह प्रैंक वीडियो है. वीडियो में कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि जवान लड़का है जो कि हंसी के लिए बुजुर्ग बना है और डांस कर रहा है.

