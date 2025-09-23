बंदर ने संभाली बस की स्टीयरिंग, ड्राइवर आराम से गिनता रहा पैसे, नाथद्वारा का वीडियो हिला देगा

Viral Video: राजस्थान के नाथद्वारा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक चलती हुई बस की स्टीयरिंग किसी इंसान के नहीं बल्कि एक बंदर के हाथ में है. हैरानी की बात तो यह है कि ड्राइवर उस वक्त स्टीयरिंग छोड़कर बड़े मजे से पैसे गिनने में बिजी दिखाई दे रहा है.

यह वीडियो रंग राजस्थानी नाम के एक X हैंडल से शेयर किया गया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि राजस्थान में तो अब बंदर भी प्रोफेशनल ड्राइवर बन गए हैं. तो किसी ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ड्राइवर साहब की छुट्टी करवा दो, बंदर ही बढ़िया चला लेगा.

वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने इस पर नाराज़गी जताई है और कहा है कि यह एक खतरनाक लापरवाही है. चलती गाड़ी में बंदर के हाथों में स्टीयरिंग थमाना किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है. कई यूजर्स ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

बता दें कि नाथद्वारा अपने मंदिरों और धार्मिक पर्यटन के लिए मशहूर है लेकिन इस बार यहां चर्चा का विषय भगवान श्रीनाथजी नहीं बल्कि ‘बंदर ड्राइवर’ बन गया है. लोगों का कहना है कि शायद यह बंदर अक्सर ड्राइवर के साथ रहता होगा और उसे स्टीयरिंग पकड़ने का शौक हो गया होगा. कुछ स्थानीय लोगों ने इसे राजस्थान का सबसे मजेदार वायरल पल बताया.

सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच यह वीडियो अब मीम्स का खजाना बन चुका है. कई क्रिएटर्स ने इसे बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग्स के साथ एडिट करके और भी मजेदार बना दिया है. वहीं, एक शख्स ने लिखा कि अब समझ आया क्यों राजस्थान में बस का सफर इतना रोमांचक होता है.

साथ ही बता दें कि यह मजाकिया किस्सा जितना वायरल हो रहा है, उतना ही यह सड़क सुरक्षा पर सवाल भी खड़ा कर रहा है. आखिरकार, यात्रियों की जान मजाक का विषय तो नहीं हो सकती. इस वायरल वीडियो को लेकर ज़ी राजस्थान पुष्टि नहीं करता है.

