Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

आमेर फोर्ट में 'मूंछ वाले काकोसा' ने लगाए जबर्दस्त ठुमके, Video से नजरें हटाना मुश्किल

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की पहचान सिर्फ किले, महल और रेगिस्तान तक ही सीमित नहीं है बल्कि यहां की मूंछें, पहनावा और समृद्ध संस्कृति भी उतनी ही खास मानी जाती हैं. इसी पहचान को आज सोशल मीडिया के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचा रहे हैं जयपुर के मशहूर सोशल मीडिया स्टार ‘मूंछ वाले काकोसा’. वे जहां भी जाते हैं, अपने अनोखे राजस्थानी लुक और शानदार मूंछों के कारण लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेते हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Dec 18, 2025, 12:22 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 12:22 PM IST

Trending Photos

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन
8 Photos
Rajasthan crime

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन

राजस्थान में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, इन इलाकों में बादलों के साथ छाया घना कोहरा
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, इन इलाकों में बादलों के साथ छाया घना कोहरा

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर
10 Photos
Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर

आमेर फोर्ट में 'मूंछ वाले काकोसा' ने लगाए जबर्दस्त ठुमके, Video से नजरें हटाना मुश्किल

Rajasthani Viral Video: मूंछ वाले काकोसा का असली नाम महेंद्र सिंह है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उन्हें उनकी मूंछों और देसी अंदाज के कारण इसी नाम से जानते हैं. उनकी मूंछें सिर्फ एक स्टाइल नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के शौर्य, स्वाभिमान और परंपरा की पहचान मानी जाती हैं. यही वजह है कि जब लोग उन्हें देखते हैं, तो एक पल के लिए ठहर जरूर जाते हैं.

डांस और देसी अंदाज का शानदार मेल
मूंछ वाले काकोसा के डांस वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी वे राजस्थानी लोकगीतों पर थिरकते नजर आते हैं, तो कभी ट्रेंडिंग म्यूजिक पर अपने देसी अंदाज में डांस करते हैं. उनका डांस न तो बनावटी लगता है और न ही जरूरत से ज्यादा आधुनिक. इसमें राजस्थान की मिट्टी की खुशबू साफ झलकती है. उनका पारंपरिक पहनावा धोती, कुर्ता, साफा और घनी, तनी हुई मूंछें, उन्हें बाकी लोगों से बिल्कुल अलग पहचान देता है. यही अलग अंदाज सोशल मीडिया पर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है.

इंस्टाग्राम पर मजबूत फैन फॉलोइंग
मूंछ वाले काकोसा की लोकप्रियता का अंदाजा उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग से लगाया जा सकता है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.11 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. उनके हर वीडियो पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आते हैं. लोग न सिर्फ उनके डांस की तारीफ करते हैं, बल्कि उनके राजस्थानी स्वैग और आत्मविश्वास को भी खूब पसंद करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की संस्कृति का डिजिटल चेहरा
आज मूंछ वाले काकोसा सिर्फ एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे राजस्थान की संस्कृति का एक डिजिटल चेहरा बनते जा रहे हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बनाई जा सकती है.

जहां आज के समय में कई युवा विदेशी ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं, वहीं महेंद्र सिंह उर्फ मूंछ वाले काकोसा अपने देसी अंदाज पर गर्व करते हैं. शायद यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और लोग उन्हें दिल से अपना रहे हैं.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news