आमेर फोर्ट में 'मूंछ वाले काकोसा' ने लगाए जबर्दस्त ठुमके, Video से नजरें हटाना मुश्किल

Rajasthani Viral Video: मूंछ वाले काकोसा का असली नाम महेंद्र सिंह है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उन्हें उनकी मूंछों और देसी अंदाज के कारण इसी नाम से जानते हैं. उनकी मूंछें सिर्फ एक स्टाइल नहीं हैं, बल्कि राजस्थान के शौर्य, स्वाभिमान और परंपरा की पहचान मानी जाती हैं. यही वजह है कि जब लोग उन्हें देखते हैं, तो एक पल के लिए ठहर जरूर जाते हैं.

डांस और देसी अंदाज का शानदार मेल

मूंछ वाले काकोसा के डांस वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी वे राजस्थानी लोकगीतों पर थिरकते नजर आते हैं, तो कभी ट्रेंडिंग म्यूजिक पर अपने देसी अंदाज में डांस करते हैं. उनका डांस न तो बनावटी लगता है और न ही जरूरत से ज्यादा आधुनिक. इसमें राजस्थान की मिट्टी की खुशबू साफ झलकती है. उनका पारंपरिक पहनावा धोती, कुर्ता, साफा और घनी, तनी हुई मूंछें, उन्हें बाकी लोगों से बिल्कुल अलग पहचान देता है. यही अलग अंदाज सोशल मीडिया पर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है.

इंस्टाग्राम पर मजबूत फैन फॉलोइंग

मूंछ वाले काकोसा की लोकप्रियता का अंदाजा उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग से लगाया जा सकता है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.11 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. उनके हर वीडियो पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आते हैं. लोग न सिर्फ उनके डांस की तारीफ करते हैं, बल्कि उनके राजस्थानी स्वैग और आत्मविश्वास को भी खूब पसंद करते हैं.

राजस्थान की संस्कृति का डिजिटल चेहरा

आज मूंछ वाले काकोसा सिर्फ एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर नहीं रह गए हैं, बल्कि वे राजस्थान की संस्कृति का एक डिजिटल चेहरा बनते जा रहे हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बनाई जा सकती है.

जहां आज के समय में कई युवा विदेशी ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे हैं, वहीं महेंद्र सिंह उर्फ मूंछ वाले काकोसा अपने देसी अंदाज पर गर्व करते हैं. शायद यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और लोग उन्हें दिल से अपना रहे हैं.



