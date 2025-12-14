Zee Rajasthan
Video: जहां जाते हैं, वहीं छा जाते हैं ‘मूंछ वाले काकोसा’, राजस्थान की शान बने सोशल मीडिया स्टार

Rajasthani Viral Video: 'मूंछ वाले काकोसा' के डांस वीडियोज आए दिन इंटरनेट पर छाए रहते हैं. कभी राजस्थानी लोकगीतों पर, तो कभी ट्रेंडिंग म्यूजिक पर उनका देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है. उनका डांस न तो बनावटी लगता है और न ही जरूरत से ज्यादा मॉर्न बल्कि उसमें राजस्थान की मिट्टी की खुशबू साफ महसूस होती है.

Published: Dec 14, 2025, 07:36 AM IST

Rajasthani Viral Video:राजस्थान की पहचान सिर्फ किले, महल और रेगिस्तान ही नहीं हैं, बल्कि यहां की मूंछें, पहनावा और संस्कृति भी उतना ही बड़ा प्रतीक हैं. इसी पहचान को आज सोशल मीडिया पर पूरे देश-दुनिया तक पहुंचा रहे हैं जयपुर के फेमस सोशल मीडिया स्टार ‘मूंछ वाले काकोसा’. जहां भी वे जाते हैं, अपने खास राजस्थानी लुक और शानदार मूंछों के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं.

मूंछ वाले काकोसा का असली नाम महेंद्र सिंह (Mahender Singh) है लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें उनकी पहचान, उनकी मूंछों और देसी अंदाज ने 'काकोसा बना दिया. उनकी मूंछें सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि राजस्थान के शौर्य, स्वाभिमान और परंपरा की झलक मानी जाती हैं. यही वजह है कि लोग उन्हें देखते ही ठहर जाते हैं.

डांस और देसी अंदाज का जबरदस्त मेल
मूंछ वाले काकोसा के डांस वीडियोज आए दिन इंटरनेट पर छाए रहते हैं. कभी राजस्थानी लोकगीतों पर, तो कभी ट्रेंडिंग म्यूजिक पर उनका देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आता है. उनका डांस न तो बनावटी लगता है और न ही जरूरत से ज्यादा मॉर्न बल्कि उसमें राजस्थान की मिट्टी की खुशबू साफ महसूस होती है. उनका ट्रेडिशनल पहनावा धोती, कुर्ता, साफा और घनी, तनी हुई मूंछें, उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है. यही अलग पहचान सोशल मीडिया पर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है.

इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग
'मूंछ वाले काकोसा' की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंस्टाग्राम पर उन्हें 111 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. उनके हर वीडियो पर हजारों लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स आते हैं. लोग न सिर्फ उनके डांस की तारीफ करते हैं. उनके राजस्थानी स्वैग और आत्मविश्वास को भी सलाम करते हैं.

उनके रील्स पर लोग 'हाथ के काला धागा बांध लो जी नहीं तो नजर लग जाएगी', 'यही है असली राजस्थान', 'मूंछ हो तो ऐसी' जैसे कमेंट्स करते हैं.

राजस्थान की संस्कृति का डिजिटल चेहरा
मूंछ वाले काकोसा आज सिर्फ एक सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं बल्कि राजस्थानी संस्कृति की पहचान बनते जा रहे हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान बनाई जा सकती है.

जहां आज कई युवा विदेशी ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, वहीं महेंद्र सिंह उर्फ मूंछ वाले काकोसा अपने देसीपन पर गर्व करते हैं. यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

