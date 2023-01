Video: बच्चे के लिए अनजान शख्स पर चीख पड़ी बंदरिया, लोग बोले- मां...मां ही होती है

Viral Video: मां तो बस मां होती है, वो अपने बच्चे के लिए बेहद संजीदा होती है. उसके बच्चे को लेकर वह किसी से भी भिड़ने को तैयार हो जाती है. फिर चाहे उसकी जान पर ही क्यों न बन आए. हर मां अपने बच्चे के लिए हमेशा सतर्क रहती है. वह अनजान लोगों से बच्चों को दूर रहने के लिए समझाती है. मां की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होता है. फिर वह चाहे इंसान की मां हो या फिर किसी जीव की.

इंसानों की तरह ही जानवरों की मां भी अपने बच्चों के लिए बेहद सतर्क रहती है. अगर कोई अनजान शख्स उसके बच्चे को बुलाए तो वह गलती से भी नहीं जाने नहीं देती है. हम मां अपने बच्चे को किसी भी खतरे से दूर रखती है. आज का वायरल वीडियो देखकर आपको न केवल अपनी मां का प्यार याद आ जाएगा बल्कि एक मां किस तरह से अपने बच्चे के लिए दूसरे पर चीख सकती है, यह भी देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

आज का वायरल वीडियो एक ऐसी बंदर मां का है, जो अपने बच्चे के लिए सामने वाले शख्स पर भयंकर तरीके से नाराज हो जाती है. दरअसल, वायरल वीडियो में बंदरिया के एक छोटे से बच्चे को अनजान शख्स बार-बार अंगूर का लालच देता है. आसपास कई बंदर मौजूद हैं. बंदरिया आम खा रही होती है. वहीं, जब बंदरिया का छोटा सा बच्चा बार-बार अंगूर खाने के लिए अंजान शख्स की ओर भागता है तो बंदरिया बार-बार उसे पास खींचकर अपने पास कर लेती है.

Monkey teaches her baby not to accept food from strangers.. pic.twitter.com/J3jjzKRGOA

— (@Yoda4ever) January 22, 2023