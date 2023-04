सोनम कपूर के डांस का पुराना Video वायरल, देखने वाले बोले- कोई मेरा फोन तोड़ दो, अब देखा नहीं जाता

Sonam Kapoor Dance Video: जब कभी आप अपने घर का पुराना एल्बम या फिर पुरानी सीडी कैसेट देखते हैं तो उनमें आप अपने आपको देखकर हंसने लगते हैं. कई बार आपको अपने स्कूल के डांस वीडियोज या फिर फोटोज जब मिल जाते हैं तो उनमें अपनी परफॉर्मेंस को देखकर ही आप खुद हंसने लगते हैं और यह सोचते हैं कि वह भी क्या दिन थे, जब आप मोबाइल फोन से दूर रहते थे और छोटी-छोटी खुशियों में खुश रहा करते थे.

कई बार तो लोग अपने ही पुराने डांस वीडियोज और फोटोज देखकर इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि तब से लेकर अब तक अपने में हुए कई सारे बदलाव को देखते हैं लेकिन अगर आपको इसी तरह का किसी हीरो हीरोइन का पुराना वीडियो देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे. अगर आप देखेंगे तो शायद आपकी हंसते-हंसते हालत खराब हो जाएगी. ऐसा ही एक वीडियो बॉलीवुड के यंग मैन कहे जाने वाले अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर का वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सोनम कपूर ने आइफा अवॉर्ड्स में परफॉर्म किया था, जिसका वीडियो इंटरनेट पर एक बार फिर से वायरल हो गया है लेकिन इस वीडियो में सोनम कपूर का बेहद ही बुरे तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है. इस वीडियो में और क्या-क्या है, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे.

इंटरनेट कब क्या हो जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता है. कई बार तो यह गड़े मुर्दों को ही उखाड़ देता है. अब आज का ही वायरल वीडियो ले लीजिए या वीडियो वैभव नाम के शेयर किया है, जिसमें सोनम कपूर व्हाट्स में परफॉर्म करती नजर आ रही है. वीडियो में आप सोनम कपूर को लहंगा पहने हुए ससुराल गेंदा फूल पर डांस करते हुए देखते हैं. वीडियो में अनिल कपूर बिपाशा बसु भी मौजूद है. कैप्शन में वैभव ने लिखा है 5 साल की बच्ची स्कूल के फंक्शन में जैसे परफॉर्म कर रही हो. ऐसा क्यों लिखा, वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे.

5 year old me performing at school function pic.twitter.com/ktHUGheVVj

— Vaibhav (@Crazen_forever) March 28, 2023