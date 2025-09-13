दिल जीत लेगा राजस्थानी बींदणी पायल बंजारा का यह Video, देखते ही हो जाएंगे फैन

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में राजस्थान की एक खास पहचान है - पायल बंजारा. वह अपने अलग अंदाज और शानदार वीडियोज के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें पायल बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘घूंघट की आड़ से दिलबर का’ पर लिपसिंग करती नजर आ रही हैं. उनका दिलकश अंदाज और मनमोहक एक्सप्रेशन लोगों को खूब भा रहे हैं.



पायल बंजारा सोशल मीडिया पर पहले से ही एक बड़ा नाम हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके वीडियोज़ को फैन्स हमेशा हाथों-हाथ लेते हैं. यही वजह है कि उनका यह नया वीडियो भी कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज़ और लाइक्स बटोर चुका है.



गाने पर छाया पायल का अंदाज

‘घूंघट की आड़ से दिलबर का’ गाना वैसे तो एक क्लासिक हिट है लेकिन पायल ने इसे अपने अंदाज से और खास बना दिया. वीडियो में उनका लुक पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा के साथ-साथ आधुनिक स्टाइल का संगम है. लिपसिंग के दौरान उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और मुस्कान ने वीडियो को और भी अट्रैक्टिव बना दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सोशल मीडिया पर फैन्स का रिएक्शन

वीडियो वायरल होते ही फैन्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई उन्हें सोशल मीडिया की क्वीन कह रहा है तो कोई लिख रहा है- पायल का हर वीडियो दिल जीत लेता है. कई यूजर्स ने तो यह तक कहा कि पायल इस गाने को असल मायनों में जीती हुई नजर आ रही हैं.

लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी

पायल बंजारा सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं हैं बल्कि वह अपने फैन्स से जुड़ाव भी बनाए रखती हैं. यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. उनका कंटेंट लोकल कल्चर और मॉडर्न एंटरटेनमेंट का बेहतरीन कॉम्बो माना जाता है.



पायल बंजारा ने यह साबित कर दिया है कि अगर टैलेंट और क्रिएटिविटी हो तो सोशल मीडिया किसी भी कलाकार को पहचान दिला सकता है. राजस्थान जैसे छोटे शहर और कस्बों से निकलकर भी कलाकार आज नेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-