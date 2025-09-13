दिल जीत लेगा राजस्थानी बींदणी पायल बंजारा का यह Video, देखते ही हो जाएंगे फैन

Rajasthani Viral Video: पायल बंजारा सोशल मीडिया पर पहले से ही एक बड़ा नाम हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके वीडियोज़ को फैन्स हमेशा हाथों-हाथ लेते हैं. यही वजह है कि उनका यह नया वीडियो भी कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज़ और लाइक्स बटोर चुका है.
Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में राजस्थान की एक खास पहचान है - पायल बंजारा. वह अपने अलग अंदाज और शानदार वीडियोज के लिए जानी जाती हैं. इन दिनों उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें पायल बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘घूंघट की आड़ से दिलबर का’ पर लिपसिंग करती नजर आ रही हैं. उनका दिलकश अंदाज और मनमोहक एक्सप्रेशन लोगों को खूब भा रहे हैं.
गाने पर छाया पायल का अंदाज
‘घूंघट की आड़ से दिलबर का’ गाना वैसे तो एक क्लासिक हिट है लेकिन पायल ने इसे अपने अंदाज से और खास बना दिया. वीडियो में उनका लुक पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा के साथ-साथ आधुनिक स्टाइल का संगम है. लिपसिंग के दौरान उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और मुस्कान ने वीडियो को और भी अट्रैक्टिव बना दिया है.
सोशल मीडिया पर फैन्स का रिएक्शन
वीडियो वायरल होते ही फैन्स लगातार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई उन्हें सोशल मीडिया की क्वीन कह रहा है तो कोई लिख रहा है- पायल का हर वीडियो दिल जीत लेता है. कई यूजर्स ने तो यह तक कहा कि पायल इस गाने को असल मायनों में जीती हुई नजर आ रही हैं.
लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी
पायल बंजारा सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं हैं बल्कि वह अपने फैन्स से जुड़ाव भी बनाए रखती हैं. यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. उनका कंटेंट लोकल कल्चर और मॉडर्न एंटरटेनमेंट का बेहतरीन कॉम्बो माना जाता है.
पायल बंजारा ने यह साबित कर दिया है कि अगर टैलेंट और क्रिएटिविटी हो तो सोशल मीडिया किसी भी कलाकार को पहचान दिला सकता है. राजस्थान जैसे छोटे शहर और कस्बों से निकलकर भी कलाकार आज नेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं.
