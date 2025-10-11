पुनीत सुपरस्टार ने राजस्थानी मिठाई घेवर का किया ऐसा हाल, लोग बोले- माफ मत करना इसे

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर अगर अजीबो-गरीब और फनी वीडियो की बात हो और पुनीत सुपरस्टार का नाम न आए तो यह चर्चा अधूरी रह जाती है. पुनीत सुपरस्टार यानी वही शख्स, जिनका हर वीडियो देखते ही लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं. अपने ओवर एक्सप्रेशन, अटपटे व्यवहार और अनोखी हरकतों के लिए मशहूर पुनीत हमेशा कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दर्शक हैरान भी हो जाते हैं और मनोरंजन भी भरपूर मिलता है. इस बार उन्होंने जो किया है, उसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है.



दरअसल, हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पुनीत सुपरस्टार अपनी कार से उतरते हुए नजर आते हैं. उनके हाथ में राजस्थान की मशहूर मिठाई घेवर का पैकेट है. सबको लगता है कि अब वह इस लजीज मिठाई का आनंद लेंगे लेकिन पुनीत का अंदाज हमेशा की तरह बिल्कुल अलग निकला.

घेवर को नाले के पानी में डुबो देते

वह कार से उतरकर एक नाले के पास जाते हैं और सबको चौंकाते हुए घेवर को नाले के पानी में डुबो देते हैं. इसके बाद मुस्कुराते हुए उसी गीले घेवर को खाने लगते हैं. आस-पास खड़े लोग हैरान रह जाते हैं, कोई हँसता है तो कोई इस नजारे को कैमरे में कैद करता दिखाई देता है.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. इंस्टाग्राम पर उनके ऑफिशियल अकाउंट @puneetsuperr_star से शेयर किए गए इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और हजारों ने लाइक किया. लोगों की प्रतिक्रियाएं भी खूब मजेदार रहीं. एक यूज़र ने लिखा कि पुनीत सुपरस्टार को अब ‘नाला स्पेशल शेफ’ का अवॉर्ड मिलना चाहिए. दूसरे ने कमेंट किया कि भाई, मिठाई खानी है तो पानी से धोकर खा ले, नाले में डुबोने की क्या जरूरत थी. वहीं एक और यूज़र ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि ये है असली घेवर-नाला कॉम्बो स्पेशल.

लोग चाहे उनकी हरकतों पर सिर पकड़ें या पेट पकड़कर हंसें लेकिन एक बात तय है कि पुनीत सुपरस्टार जानते हैं कि खबरों में कैसे बने रहना है. उनका यह वीडियो फिर साबित करता है कि सोशल मीडिया पर उनके जैसा एंटरटेनर कोई नहीं. नाले में डुबोया गया यह घेवर भले ही स्वाद में कैसा रहा हो लेकिन वायरल के मामले में यह वीडियो इंटरनेट पर मीठा तड़का जरूर लगा गया.

