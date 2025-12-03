Zee Rajasthan
Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Dec 03, 2025, 11:31 AM IST | Updated: Dec 03, 2025, 11:31 AM IST

इंटरनेट पर वायरल हुआ कठपुतली का जबरदस्त डांस, गोरी नागौरी के गाने पर थिरकी ‘राजस्थानी डॉल’

Rajasthani Viral Video:राजस्थान अपनी लोकसंस्कृति, कला और परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां की सबसे खास पहचान में से एक हैं- कठपुतलियां, जिन्हें सदियों से लोकनृत्य और कहानी कहने के माध्यम के रूप में देखा जाता है लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने कठपुतली कला को फिर से सुर्खियों में ला दिया है.

इस वायरल वीडियो में एक राजस्थानी कठपुतली गोरी नागौरी के मशहूर गाने पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती दिख रही है. कठपुतली की पेशेवर जैसी कमर मटकाती हरकतें, गाने की बीट्स पर तालमेल और तेज मूवमेंट देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म YouTube पर वायरल हो रहा है.

लोगों को हैरान करने वाली बात सिर्फ कठपुतली का डांस नहीं है, बल्कि वह कलाकार भी है, जिसने इसे नचाया है. वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स इतनी बारीकी और सफाई के साथ कठपुतली को कंट्रोल करता है कि देखने वाले अक्सर कमेंट कर रहे हैं- असली कलाकार हैं ये लोग. एक ने लिखा - कठपुतली नहीं, असली डांसर लग रही है.

कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे कलाकारों को देशभर में पहचान मिलनी चाहिए क्योंकि वे अपनी कला से राजस्थान की संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं.

राजस्थानी कठपुतली कला, जिसे 'कथपुतली नृत्य' भी कहा जाता है, सदियों से मांगणियार और भाट समुदाय द्वारा संरक्षित की गई है. पारंपरिक रूप से यह कला लोककथाओं, वीर-गाथाओं और सामाजिक संदेशों को प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है. लेकिन आधुनिक दौर में सोशल मीडिया ने इस कला को नया मंच दिया है, जहाँ नए प्रयोग और फ्यूज़न लगातार सामने आ रहे हैं.

यह वायरल वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे पुरानी कला शैलियां नए जमाने में भी दर्शकों का दिल जीत सकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

