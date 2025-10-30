Zee Rajasthan
Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 30, 2025, 09:31 AM IST | Updated: Oct 30, 2025, 09:31 AM IST

Pushkar Viral Girl: महाकुंभ के बाद 'पुष्कर की मोनालिसा' वायरल, नागिन जैसी आंखों वाली सुमन कालबेलिया ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Pushkar Monalisa Suman Kalbeliya: राजस्थान के पुष्कर मेले में इस बार ऊंट, चूड़ियां और चादरें ही नहीं, बल्कि एक मुस्कान ने भी सबका दिल जीत लिया है. यह मुस्कान किसी फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि सुमन कालबेलिया की है. वह युवती, जिसकी ‘नागिन जैसी आंखें’ और पारंपरिक पहनावा सोशल मीडिया पर सनसनी बना है. प्रयागराज के कुंभ मेले में वायरल हुई ‘मोनालिसा’ के बाद अब इंटरनेट पर ‘पुष्कर की मोनालिसा’ के नाम से सुमन की चर्चा हर जगह हो रही है.

सुमन का वीडियो पुष्कर मेले के दौरान शूट किया गया था, जिसमें वह राजस्थानी लिबास पहने नजर आती हैं. सिर पर पारंपरिक चुनरी, चांदी के गहनों की खनक और आंखों में गजब का आत्मविश्वास. वीडियो में वह मस्तीभरे अंदाज में 500 रुपये की माला बेचते हुए दिखाई देती हैं. सादगी और आत्मविश्वास से भरी उनकी मुस्कान, लहराती चूनरी और आंखों की चमक ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही लाखों व्यूज मिल गए और देखते ही देखते सुमन चर्चा का केंद्र बन गईं.

लोग उनकी तुलना कुंभ मेले की मोनालिसा से करने लगे हैं. किसी ने लिखा कि पहले कुंभ की मोनालिसा ने दिल जीता, अब पुष्कर की सुमन ने आग लगा दी. एक अन्य यूजर ने लिखा कि इनकी आंखों में जादू है, जो देख ले, नजरें हटाना मुश्किल है.

दरअसल, सुमन की आंखों में एक कशिश है, वही जादू जो मोनालिसा की मुस्कान में था. यही वजह है कि नेटिज़न्स उन्हें अब ‘पुष्कर की नागिन’ और ‘राजस्थान की मोनालिसा’ कहकर पुकार रहे हैं.

सुमन कालबेलिया दरअसल राजस्थान की पारंपरिक कालबेलिया जनजाति से जुड़ी हैं. उनका कहना है कि अगर मेरी आंखों से राजस्थान की संस्कृति को नई पहचान मिलती है, तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी.

सुमन के चाहने वाले उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें बॉलीवुड या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले. सोशल मीडिया पर लगातार फैंस की कमेंट्स आ रहे हैं कि राजस्थान की यह बेटी एक दिन बड़े परदे पर जरूर चमकेगी.

