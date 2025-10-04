Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

दिल जीत लेगा बिश्नोई समाज की इस महिला का Video, बेजुबानों की सेवा देख आ जाएंगे आंसू

Rajasthani Viral Video: बिश्नोई समाज पहले से ही पेड़-पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है और इस महिला का यह कदम समाज की उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और महिला की दया भावना की तारीफ कर रहे हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Oct 04, 2025, 09:38 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 09:38 AM IST

Trending Photos

Udaipur Weather Update: उदयपुर में दिल खोलकर बरस रहे बदरा, अगले दो दिनों तक भयंकर बारिश का रहेगा असर
7 Photos
Rajastan Weather Update

Udaipur Weather Update: उदयपुर में दिल खोलकर बरस रहे बदरा, अगले दो दिनों तक भयंकर बारिश का रहेगा असर

राजस्थान का स्पेशल मारवाड़ी मटन का अचार, मुंह से गिरेगी लार, चाटते रह जाएंगे ऊँगली
7 Photos
famous food

राजस्थान का स्पेशल मारवाड़ी मटन का अचार, मुंह से गिरेगी लार, चाटते रह जाएंगे ऊँगली

राजस्थान में आज से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, सावधान रहें सतर्क रहें, पढ़ें वेदर अपडेट
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में आज से अगले तीन दिनों तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी, सावधान रहें सतर्क रहें, पढ़ें वेदर अपडेट

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी
7 Photos
jaipur news

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

दिल जीत लेगा बिश्नोई समाज की इस महिला का Video, बेजुबानों की सेवा देख आ जाएंगे आंसू

Rajasthani Viral Video: राजस्थान के बरजासर गांव से इंसानियत और करुणा की मिसाल पेश करने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बिश्नोई समाज की एक महिला बेजुबान बंदरों और अन्य जीवों की सेवा करती नजर आ रही है. वह रोजाना इन जानवरों को खाना खिलाती और उनकी देखभाल करती हैं.

बिश्नोई समाज पहले से ही पेड़-पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, और इस महिला का यह कदम समाज की उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और महिला की दया भावना की तारीफ़ कर रहे हैं.

वीडियो में जो नजारा दिख रहा है, वह देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे. आज के समय में इन बेजुबानों का दुख-दर्द बांटने वाला देख आप भी बिना तारीफ किए नहीं रह पाएंगे. वीडियो को Vinod Bhojak नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि राजस्थान का बिश्नोई समाज अपनी अनोखी परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. लगभग पांच सौ साल पहले गुरु जाम्भोजी महाराज ने 29 नियम दिए थे. इन नियमों का मूल संदेश यही था कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहना चाहिए. यही कारण है कि बिश्नोई समाज आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानता है.

परिवार का हिस्सा माने जाते हैं बेजुबान
राजस्थान के गांवों में अक्सर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, जहां बिश्नोई परिवार रोजाना खुले आंगन में हिरणों और पक्षियों के लिए अन्न और पानी रखते हैं. उनके लिए हिरण, चिंकारा, मोर और खरगोश सिर्फ़ जानवर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसे होते हैं. गर्मी के दिनों में ये लोग तालाब और कुंड भरवाते हैं ताकि कोई जीव प्यास से न मर जाए. इतना ही नहीं, अगर कोई जानवर घायल हो जाए तो बिश्नोई अपने घरों में उसकी सेवा करते हैं और उसे स्वस्थ करने तक रखते हैं.

लोगों ने कुर्बान की थी जान
इतिहास भी बिश्नोई समाज की बलिदान गाथा से भरा पड़ा है. 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव की घटना तो आज भी प्रेरणा देती है जब अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 लोगों ने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी. यह बलिदान इतना बड़ा था कि बाद में इसे चिपको आंदोलन की प्रेरणा माना गया. बिश्नोई समाज के लोग मानते हैं कि खेजड़ी का पेड़ मरुभूमि का जीवन है क्योंकि यह पशुओं के लिए चारा और इंसानों के लिए छाया और उपजाऊ मिट्टी देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रकृति और जीवों की रक्षा करना ही असली पूजा
शिकार के मामले में भी बिश्नोई समाज हमेशा अग्रणी रहा है. जब भी कोई शिकारी बेजुबानों की जान लेने की कोशिश करता है, यह समाज उसका कड़ा विरोध करता है. 1998 का काला हिरण शिकार मामला, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान का नाम आया, बिश्नोई समाज के ही प्रयासों से उजागर हुआ था. उनका कहना है कि प्रकृति और जीवों की रक्षा करना ही असली पूजा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news