दिल जीत लेगा बिश्नोई समाज की इस महिला का Video, बेजुबानों की सेवा देख आ जाएंगे आंसू

Rajasthani Viral Video: राजस्थान के बरजासर गांव से इंसानियत और करुणा की मिसाल पेश करने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बिश्नोई समाज की एक महिला बेजुबान बंदरों और अन्य जीवों की सेवा करती नजर आ रही है. वह रोजाना इन जानवरों को खाना खिलाती और उनकी देखभाल करती हैं.

बिश्नोई समाज पहले से ही पेड़-पौधों और जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध है, और इस महिला का यह कदम समाज की उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और महिला की दया भावना की तारीफ़ कर रहे हैं.

वीडियो में जो नजारा दिख रहा है, वह देखकर आप इमोशनल हो जाएंगे. आज के समय में इन बेजुबानों का दुख-दर्द बांटने वाला देख आप भी बिना तारीफ किए नहीं रह पाएंगे. वीडियो को Vinod Bhojak नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

बता दें कि राजस्थान का बिश्नोई समाज अपनी अनोखी परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. लगभग पांच सौ साल पहले गुरु जाम्भोजी महाराज ने 29 नियम दिए थे. इन नियमों का मूल संदेश यही था कि इंसान और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहना चाहिए. यही कारण है कि बिश्नोई समाज आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानता है.

परिवार का हिस्सा माने जाते हैं बेजुबान

राजस्थान के गांवों में अक्सर ऐसा दृश्य देखने को मिलता है, जहां बिश्नोई परिवार रोजाना खुले आंगन में हिरणों और पक्षियों के लिए अन्न और पानी रखते हैं. उनके लिए हिरण, चिंकारा, मोर और खरगोश सिर्फ़ जानवर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसे होते हैं. गर्मी के दिनों में ये लोग तालाब और कुंड भरवाते हैं ताकि कोई जीव प्यास से न मर जाए. इतना ही नहीं, अगर कोई जानवर घायल हो जाए तो बिश्नोई अपने घरों में उसकी सेवा करते हैं और उसे स्वस्थ करने तक रखते हैं.

लोगों ने कुर्बान की थी जान

इतिहास भी बिश्नोई समाज की बलिदान गाथा से भरा पड़ा है. 1730 ईस्वी में खेजड़ली गांव की घटना तो आज भी प्रेरणा देती है जब अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ 363 लोगों ने खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी. यह बलिदान इतना बड़ा था कि बाद में इसे चिपको आंदोलन की प्रेरणा माना गया. बिश्नोई समाज के लोग मानते हैं कि खेजड़ी का पेड़ मरुभूमि का जीवन है क्योंकि यह पशुओं के लिए चारा और इंसानों के लिए छाया और उपजाऊ मिट्टी देता है.

प्रकृति और जीवों की रक्षा करना ही असली पूजा

शिकार के मामले में भी बिश्नोई समाज हमेशा अग्रणी रहा है. जब भी कोई शिकारी बेजुबानों की जान लेने की कोशिश करता है, यह समाज उसका कड़ा विरोध करता है. 1998 का काला हिरण शिकार मामला, जिसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान का नाम आया, बिश्नोई समाज के ही प्रयासों से उजागर हुआ था. उनका कहना है कि प्रकृति और जीवों की रक्षा करना ही असली पूजा है.

