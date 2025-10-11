Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान की डांसर रेखा मेवाड़ा ने 'मेरो परन्यो गयो इराक' गाने पर जबरदस्त डांस, झूम उठे लोग

Rajasthani Viral Video: मेरो परन्यो गयो इराक को कई कलाकारों और डांसर्स ने स्टेज पर परफॉर्म किया है, जिनमें हाल ही में रेखा मेवाड़ा का डांस वीडियो सबसे ज्यादा चर्चित रहा. रेखा ने इस गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि दर्शक झूम उठे. उनके कदमों की थिरकन और चेहरे के एक्सप्रेशन ने गाने के हर शब्द को लाइव बना दिया. वीडियो में वो लहंगे में दिखाई दीं, जिससे उनका लुक और अट्रैक्टिव लग रहा है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 11, 2025, 12:54 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 12:54 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश के बाद बदला मौसम, अब इन इलकों में होने लगा ठंड का एहसास!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश के बाद बदला मौसम, अब इन इलकों में होने लगा ठंड का एहसास!

क्या आप जानते हैं? अगर मुगल भारत न आते तो कौन राजपूत राजा देश पर करता राज!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? अगर मुगल भारत न आते तो कौन राजपूत राजा देश पर करता राज!

अलवर में 'सर तन से जुदा’ चिल्लाते हुए लोगों ने युवक को मार डाला! साइकिल के पहिए से सिर कुचलकर हत्या
7 Photos
alwar news

अलवर में 'सर तन से जुदा’ चिल्लाते हुए लोगों ने युवक को मार डाला! साइकिल के पहिए से सिर कुचलकर हत्या

न गिटार, न तबला, इस राजस्थानी शख्स ने पत्थरों से बदली किस्मत, रातों-रात बना स्टार!
6 Photos
rajasthan entertainment

न गिटार, न तबला, इस राजस्थानी शख्स ने पत्थरों से बदली किस्मत, रातों-रात बना स्टार!

राजस्थान की डांसर रेखा मेवाड़ा ने 'मेरो परन्यो गयो इराक' गाने पर जबरदस्त डांस, झूम उठे लोग

Rajasthani Viral Video: 'मेरो परन्यो गयो इराक' राजस्थान का एक पॉपुलर गाना है, जो बीते कुछ समय में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है. इस गाने की खासियत है इसका मजेदार बोल और देसी तड़का, जो इसे सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है.

गाने में एक राजस्थानी डांसर अपने पति (या मंगेतर) के विदेश - खासकर इराक - चले जाने की कहानी बड़े चुटीले अंदाज़ में बयां करती है. यही वजह है कि यह गीत भावनाओं के साथ-साथ एंटरटेनमेंट से भी भरपूर है.

गायिका अपने ‘परन्ये’ के विदेश, यानी इराक चले जाने की बात करती है. वह कहती है कि उसका दिल अब उदास है क्योंकि उसका प्रिय अब बहुत दूर चला गया है. पर गाने की प्रस्तुति इतनी लाइव और मजेदार है कि बिछड़ने के साथ प्यार भी नजर आता है. इस गाने पर मेरो परन्यो गयो इराक को कई कलाकारों और डांसर्स ने स्टेज पर परफॉर्म किया है, जिनमें हाल ही में रेखा मेवाड़ा का डांस वीडियो सबसे ज्यादा चर्चित रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रेखा ने इस गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि दर्शक झूम उठे. उनके कदमों की थिरकन और चेहरे के एक्सप्रेशन ने गाने के हर शब्द को लाइव बना दिया. वीडियो में वो लहंगे में दिखाई दीं, जिससे उनका लुक और अट्रैक्टिव लग रहा है.

कई यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम रील्स पर इसे हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया है. ग्रामीण मेलों, शादी-ब्याह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यह गाना आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.

इस गाने पर डांस करते हुए रेखा मेवाड़ा ने ऐसी कमर मचकाई है कि लोग जमकर हूटिंग कर रहे हैं. वीडियो को Jhunjhunu hamara dance नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है. इसे 14 हजार से ज्यादा लोग लािक कर चुके हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news