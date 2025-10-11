राजस्थान की डांसर रेखा मेवाड़ा ने 'मेरो परन्यो गयो इराक' गाने पर जबरदस्त डांस, झूम उठे लोग

Rajasthani Viral Video: मेरो परन्यो गयो इराक को कई कलाकारों और डांसर्स ने स्टेज पर परफॉर्म किया है, जिनमें हाल ही में रेखा मेवाड़ा का डांस वीडियो सबसे ज्यादा चर्चित रहा. रेखा ने इस गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि दर्शक झूम उठे. उनके कदमों की थिरकन और चेहरे के एक्सप्रेशन ने गाने के हर शब्द को लाइव बना दिया. वीडियो में वो लहंगे में दिखाई दीं, जिससे उनका लुक और अट्रैक्टिव लग रहा है.
Trending Photos
Rajasthani Viral Video: 'मेरो परन्यो गयो इराक' राजस्थान का एक पॉपुलर गाना है, जो बीते कुछ समय में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है. इस गाने की खासियत है इसका मजेदार बोल और देसी तड़का, जो इसे सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर देता है.
गाने में एक राजस्थानी डांसर अपने पति (या मंगेतर) के विदेश - खासकर इराक - चले जाने की कहानी बड़े चुटीले अंदाज़ में बयां करती है. यही वजह है कि यह गीत भावनाओं के साथ-साथ एंटरटेनमेंट से भी भरपूर है.
गायिका अपने ‘परन्ये’ के विदेश, यानी इराक चले जाने की बात करती है. वह कहती है कि उसका दिल अब उदास है क्योंकि उसका प्रिय अब बहुत दूर चला गया है. पर गाने की प्रस्तुति इतनी लाइव और मजेदार है कि बिछड़ने के साथ प्यार भी नजर आता है. इस गाने पर मेरो परन्यो गयो इराक को कई कलाकारों और डांसर्स ने स्टेज पर परफॉर्म किया है, जिनमें हाल ही में रेखा मेवाड़ा का डांस वीडियो सबसे ज्यादा चर्चित रहा.
रेखा ने इस गाने पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि दर्शक झूम उठे. उनके कदमों की थिरकन और चेहरे के एक्सप्रेशन ने गाने के हर शब्द को लाइव बना दिया. वीडियो में वो लहंगे में दिखाई दीं, जिससे उनका लुक और अट्रैक्टिव लग रहा है.
कई यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम रील्स पर इसे हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया है. ग्रामीण मेलों, शादी-ब्याह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यह गाना आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.
इस गाने पर डांस करते हुए रेखा मेवाड़ा ने ऐसी कमर मचकाई है कि लोग जमकर हूटिंग कर रहे हैं. वीडियो को Jhunjhunu hamara dance नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है. इसे 14 हजार से ज्यादा लोग लािक कर चुके हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!