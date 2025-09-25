राजस्थान की फोक डांसर रानी रंगीली ने लगाए ठुमके, हर स्टेप पर दीवाने हो जाएंगे लोग

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की धरती अपनी रंगत, राग और रस के लिए जानी जाती है. यहां की संस्कृति जितनी विविध है, उतनी ही समृद्ध भी. इन्हीं परंपराओं के बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में रहता है- रानी रंगीली. राजस्थानी डांसर रानी रंगीली न केवल अपने नृत्य के लिए मशहूर हैं बल्कि अपने जोशीले अंदाज और मंच पर बिखेरने वाली ऊर्जा के कारण दर्शकों के दिलों में खास जगह बना चुकी हैं.

रानी रंगीली का डांस सिर्फ प्रस्तुति नहीं, बल्कि राजस्थान की मिट्टी और संस्कृति का जीवंत रूप है. उनके हर स्टेप में लोकनृत्यों की झलक, हर भाव में लोकगीतों का असर और हर थिरकन में मरुभूमि की लय महसूस होती है. खासकर उनके घाघरा-चोली और ओढ़नी से सजे पारंपरिक परिधानों के साथ की गई परफॉर्मेंस लोगों को दीवाना कर देती है.

सोशल मीडिया से स्टेज तक

आज रानी रंगीली के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. उनके मटकी डांस और राजस्थानी गीतों पर प्रस्तुतियां लाखों-करोड़ों बार देखी जा चुकी हैं. चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या यूट्यूब-उनके हर वीडियो पर फैंस की भीड़ उमड़ती है. यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, बल्कि देश-विदेश तक फैल चुकी है.



रानी रंगीली का कहना है कि उनका मकसद केवल डांस करना नहीं बल्कि राजस्थान की लोककला को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. वे मानती हैं कि यह धरोहर हमारी पहचान है और इसे आगे बढ़ाना हर कलाकार की जिम्मेदारी है. उनके डांस में लोकगीतों का अनोखा संगम, पारंपरिक वाद्यों की धुन और मंच पर उनकी नटखट अदाएं दर्शकों को बार-बार देखने पर मजबूर कर देती हैं.

जहां भी रानी रंगीली मंच पर आती हैं, वहां तालियों और हूटिंग की गूंज सुनाई देती है. लोग उन्हें राजस्थान की शान और डांसिंग क्वीन कहकर बुलाते हैं. उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक लोग उनके शो का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

