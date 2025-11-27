Rajasthani Viral Video: राजस्थान अपनी संस्कृति, लोकनृत्य और पारंपरिक कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इसी सांस्कृतिक धरोहर को एक बार फिर चमकाने का काम किया है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय डांसर और युवा कलाकार जय चौधरी ने. सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोकप्रिय पारंपरिक राजस्थानी गाने ‘हंस-हंस बिजलियां गिरावे गुजरी’ पर बेहतरीन डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में जय चौधरी ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी है, जो उनके लुक को और अधिक आकर्षक बनाती है. जय चौधरी ने इस वीडियो बिल्कुल लड़कियों जैसी ड्रेस पहन रखी है. घाघरा-चोली और सिर पर ओढ़नी में माथे पर बंधी साफा और पारंपरिक आभूषणों के साथ उनका संपूर्ण पहनावा राजस्थान की कला और सांस्कृतिक विरासत को शानदार तरीके से दर्शाता है.

वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील्स पर यूजर्स जय चौधरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि उनका डांस राजस्थानी संस्कृति का असली रूप दिखाता है. कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि जय चौधरी जैसे कलाकार साबित करते हैं कि राजस्थान की लोकसंस्कृति केवल लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल है.

राजस्थानी फोक डांस की पहचान

जय चौधरी लंबे समय से राजस्थानी लोककला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत कर रहे हैं. उन्होंने विदेशों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और वहां राजस्थानी फोक डांस की पहचान को एक अलग ऊंचाई दी है. उनके डांस में एनर्जी और परंपरा का ऐसा मेल देखने को मिलता है, जिसे देखकर न केवल भारतीय बल्कि विदेशी दर्शक भी प्रभावित होते हैं.

वायरल वीडियो में उनके स्टेप्स की स्मूदनेस, एक्सप्रेशंस और गाने की बीट पर उनकी पकड़ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है. खासकर गाने के कोरस पर किए गए उनके घूमर-स्टाइल मूव्स वीडियो में चार चांद लगा देते हैं. वीडियो को अब तक हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं, जबकि कमेंट सेक्शन में लोगों का उत्साह साफ झलकता है.

तमाम लोगों का कहना है कि जय चौधरी जैसे युवा कलाकार राजस्थान को वैश्विक पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, स्थानीय लोगों को भी गर्व है कि उनका कलाकार दुनिया भर में प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को पेश कर रहा है. इस डांस वीडियो को मिलियंस में लोग देख चुके हैं.

