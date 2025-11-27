Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थानी कलाकार जय चौधरी का डांस वीडियो वायरल, ‘हंस-हंस बिजलियां गिरावे गुजरी’ पर लगाए ठुमके

Rajasthani Viral Video: वायरल वीडियो में जय चौधरी के स्टेप्स की स्मूदनेस, एक्सप्रेशंस और गाने की बीट पर उनकी पकड़ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है. खासकर गाने के कोरस पर किए गए उनके घूमर-स्टाइल मूव्स वीडियो में चार चांद लगा देते हैं. वीडियो को अब तक हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं, जबकि कमेंट सेक्शन में लोगों की खुशी साफ झलकती है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 27, 2025, 12:57 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 12:57 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में ठंडी हवाओं से लुढ़का तेजी से पारा, ये 10 इलाके रहे सबसे ठंडे
7 Photos
Rajasthan Weather Upadte

राजस्थान में ठंडी हवाओं से लुढ़का तेजी से पारा, ये 10 इलाके रहे सबसे ठंडे

राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन का असर, 27 नवंबर को इन इलाकों में बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन का असर, 27 नवंबर को इन इलाकों में बारिश की चेतावनी

राजस्थान बनेगा भारत का अगला डिफेंस हब! MSME और स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा मौका! कमा सकते हैं करोड़ों
6 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान बनेगा भारत का अगला डिफेंस हब! MSME और स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा मौका! कमा सकते हैं करोड़ों

राजस्थान को मिला पानी का ‘मेगा पैकेज’! 17 जिलों की प्यास बुझाएगी 14,600 करोड़ की राम जल सेतु परियोजना
6 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान को मिला पानी का ‘मेगा पैकेज’! 17 जिलों की प्यास बुझाएगी 14,600 करोड़ की राम जल सेतु परियोजना

राजस्थानी कलाकार जय चौधरी का डांस वीडियो वायरल, ‘हंस-हंस बिजलियां गिरावे गुजरी’ पर लगाए ठुमके

Rajasthani Viral Video: राजस्थान अपनी संस्कृति, लोकनृत्य और पारंपरिक कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इसी सांस्कृतिक धरोहर को एक बार फिर चमकाने का काम किया है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय डांसर और युवा कलाकार जय चौधरी ने. सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह लोकप्रिय पारंपरिक राजस्थानी गाने ‘हंस-हंस बिजलियां गिरावे गुजरी’ पर बेहतरीन डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो में जय चौधरी ने पारंपरिक राजस्थानी पोशाक पहनी है, जो उनके लुक को और अधिक आकर्षक बनाती है. जय चौधरी ने इस वीडियो बिल्कुल लड़कियों जैसी ड्रेस पहन रखी है. घाघरा-चोली और सिर पर ओढ़नी में माथे पर बंधी साफा और पारंपरिक आभूषणों के साथ उनका संपूर्ण पहनावा राजस्थान की कला और सांस्कृतिक विरासत को शानदार तरीके से दर्शाता है.

वीडियो सामने आने के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और रील्स पर यूजर्स जय चौधरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि उनका डांस राजस्थानी संस्कृति का असली रूप दिखाता है. कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि जय चौधरी जैसे कलाकार साबित करते हैं कि राजस्थान की लोकसंस्कृति केवल लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल है.

राजस्थानी फोक डांस की पहचान

जय चौधरी लंबे समय से राजस्थानी लोककला को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत कर रहे हैं. उन्होंने विदेशों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और वहां राजस्थानी फोक डांस की पहचान को एक अलग ऊंचाई दी है. उनके डांस में एनर्जी और परंपरा का ऐसा मेल देखने को मिलता है, जिसे देखकर न केवल भारतीय बल्कि विदेशी दर्शक भी प्रभावित होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वायरल वीडियो में उनके स्टेप्स की स्मूदनेस, एक्सप्रेशंस और गाने की बीट पर उनकी पकड़ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है. खासकर गाने के कोरस पर किए गए उनके घूमर-स्टाइल मूव्स वीडियो में चार चांद लगा देते हैं. वीडियो को अब तक हजारों लाइक्स और शेयर मिल चुके हैं, जबकि कमेंट सेक्शन में लोगों का उत्साह साफ झलकता है.

तमाम लोगों का कहना है कि जय चौधरी जैसे युवा कलाकार राजस्थान को वैश्विक पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, स्थानीय लोगों को भी गर्व है कि उनका कलाकार दुनिया भर में प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को पेश कर रहा है. इस डांस वीडियो को मिलियंस में लोग देख चुके हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news