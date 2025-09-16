Viral Video: किचन में काम करते-करते नाचने लगी राजस्थानी बहू, इंटरनेट पर आ गई व्यूज की बाढ़

Zee Rajasthan
Rajasthani Viral Video: वायरल वीडियो में एक खूबसूरत महिला साड़ी पहनकर किचन में नजर आती है. पहले वह रोटियां बनाकर बेलन साइड में रखती है और कपड़े से स्लैब साफ करने लगती है लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में बॉलीवुड स्टार गोविंदा का मशहूर गाना 'यूपी वाला ठुमका लगाऊं' बजता है, वह अचानक सफाई छोड़कर कमर थिरकाने लगती है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 16, 2025, 09:32 AM IST | Updated: Sep 16, 2025, 09:32 AM IST

Rajasthani Viral Video: राजस्थान अपनी संस्कृति, पारंपरिक पहनावे और अनोखे खानपान के लिए पूरे देश में पहचान रखता है. यहां के लोग हर काम को अलबेले अंदाज में जीते हैं, और यही अंदाज इंटरनेट पर भी खूब छाया रहता है. खासकर सोशल मीडिया पर राजस्थान से जुड़े डांस वीडियोज़ हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं.

इसी कड़ी में इन दिनों एक राजस्थानी बींदणी का पुराना वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में महिला की खूबसूरती और उसका अंदाज देखकर हर कोई फिदा हो रहा है. सोशल मीडिया पर वैसे तो रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं लेकिन डांस वीडियोज़ क्रेज हमेशा सबसे ज्यादा रहता है. भले ही सबको डांस न आता हो, मगर देखना हर किसी को पसंद होता है.

सफाई छोड़कर कमर थिरकाने लगती है बींदणी

वायरल वीडियो में एक खूबसूरत महिला साड़ी पहनकर किचन में नजर आती है. पहले वह रोटियां बनाकर बेलन साइड में रखती है और कपड़े से स्लैब साफ करने लगती है लेकिन जैसे ही बैकग्राउंड में बॉलीवुड स्टार गोविंदा का मशहूर गाना 'यूपी वाला ठुमका लगाऊं' बजता है, वह अचानक सफाई छोड़कर कमर थिरकाने लगती है.

यूजर्स महिला की तारीफों के पुल बांध रहे

फुल स्लीव्स ब्लाउज, प्रिंटेड साड़ी और स्पेक्ट्स लगाए यह महिला जब डांस करती है तो उसका एक्सप्रेशन देखने वालों का दिल जीत लेता है. उसकी अदाएं इतनी प्यारी लगती हैं कि लोग बार-बार वीडियो देख रहे हैं.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट radioactiveblossom से शेयर किया गया है और इसे अब तक 17 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. जहां एक ओर यूजर्स महिला की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बार-बार एक ही स्टेप करने से डांस थोड़ा रिपिटेटिव लग रहा है.

फिर भी, किचन में किया गया यह डांस वीडियो इस बात का सबूत है कि टैलेंट को दिखाने के लिए मंच या स्टेज की जरूरत नहीं होती. थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस ही सोशल मीडिया पर स्टार बना सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

