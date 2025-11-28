Rajasthani Viral Video: राजस्थानी भाभी का धमाकेदार डांस वायरल! एक्सप्रेशन देख दीवाने हुए लोग

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक राजस्थानी भाभी का धमाकेदार डांस वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में सजी इस भाभी ने ऐसा जोरदार परफॉर्मेंस किया कि इंटरनेट पर लोगों की नजरें थम ही गईं. वीडियो सामने आते ही इसने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में भाभी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में भाभी घाघरा-चोली और दुपट्टे में नजर आती हैं और उनकी यह पारंपरिक लुक उनके डांस में चार चांद लगा देती है. जैसे ही गाना शुरू होता है, भाभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर एक से बढ़कर एक शानदार मूव्स दिखाने लगती हैं. उनके एक्सप्रेशन इतने बेहतरीन हैं कि हर कोई दीवाना हो जाता है. आसपास मौजूद लोग भी भाभी की परफॉर्मेंस देखकर रोमांचित हो जाते हैं और कई लोग मुस्कुराते हुए अपने फोन निकाल इस खूबसूरत पल को कैप्चर करने लगते हैं.

हर बीट पर बदलता चार्म

इस वीडियो की खास बात सिर्फ डांस नहीं है बल्कि भाभी का एनर्जी लेवल और उनके एक्सप्रेशन हैं. हर बीट पर उनका अंदाज एकदम बदल जाता है- कभी वो शर्माते हुए मुस्कुरा देती हैं, तो अगले ही सेकंड में जोश से ऐसा ठुमका लगाती हैं कि देखेने वाले तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं. उनकी लचक और स्माइल ने पूरे माहौल को रंगीन बना दिया. सोशल मीडिया यूजर्स को उनका ये कॉन्फिडेंट अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आया. ऐसा लगता है जैसे भाभी डांस नहीं कर रहीं, बल्कि अपनी खुशी को ठुमकों में बयां कर रही हों.

कमेंट्स में तारीफों की बौछार

यह वीडियो यूट्यूब पर शेयर होते ही ताबड़तोड़ वायरल हो गया. लोगों ने कमेंट कर लिखा कि आजकल ऐसी सादगी और जोश एक साथ कम देखने को मिलता है. किसी ने भाभी के डांस को ‘रियल एंटरटेनमेंट’ बताया तो किसी ने इसे ‘फिल्मी सीन से भी बेहतर’ कहा. कुछ यूजर्स तो इतनी तारीफ कर बैठे कि बोले- भाभी की एनर्जी तो बॉलीवुड डांसर्स को भी पीछे छोड़ दे!.

वीडियो पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक और शेयर आ गए. कमेंट सेक्शन में लोग लगातार लिख रहे हैं- भाभी ने तो स्टेज हिला दिया!. ये है असली देसी स्वैग!. राजस्थानी कल्चर का असली जलवा!. इस तरह भाभी का यह पारंपरिक अंदाज और धमाकेदार डांस सोशल मीडिया पर लोगों के दिल में खास जगह बना रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-