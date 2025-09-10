Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Video: नाक-भौं सिकोड़ना भूल जाएंगे लोग, राजस्थानी बींदणी ने दिखाया लहसुन छीलने का देसी हैक

Rajasthani Viral Video: अक्सर जब किसी से लहसुन छीलने के लिए कहा जाता है तो वह नाक-भौं सिकोड़ते हुए ऐसे चेहरा बना लेता है, मानो उससे कोई बहुत बड़ा काम करवा लिया गया हो. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राजस्थान के एक वीडियो ने लोगों को इस झंझट से राहत दिला दी है. खास बात यह है कि यह वीडियो राजस्थान से सामने आया है और राजस्थानी लोगों की क्रिएटिविटी की मिसाल भी पेश कर रहा है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 10, 2025, 08:42 AM IST | Updated: Sep 10, 2025, 08:42 AM IST

Trending Photos

यूं ही नहीं नानू मारवाड़ी जाटनी बन गई करोड़ों दिलों की धड़कन, खूबसूरती देख हर किसी को होती जलन
9 Photos
rajasthan entertainment

यूं ही नहीं नानू मारवाड़ी जाटनी बन गई करोड़ों दिलों की धड़कन, खूबसूरती देख हर किसी को होती जलन

Rajasthan Weather Update: विदाई से पहले मानसून का बदला मिजाज, आज बाड़मेर-जैसलमेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: विदाई से पहले मानसून का बदला मिजाज, आज बाड़मेर-जैसलमेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी

इस तरह बनाएं मारवाड़ी लहसुन का अचार, जानें आसान टिप्स
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी लहसुन का अचार, जानें आसान टिप्स

बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो
7 Photos
Barmer News

बाड़मेर में बारिश का कहर! डूबते गांव से भारतीय सेना ने निकाली 21 जिंदगियां - देखें फोटो

Video: नाक-भौं सिकोड़ना भूल जाएंगे लोग, राजस्थानी बींदणी ने दिखाया लहसुन छीलने का देसी हैक

Rajasthani Viral Video: घर में कोई भी फंक्शन हो या रोजमर्रा का खाना पकाना, लहसुन की जरूरत तो लगभग हर बार पड़ती ही है. लेकिन सच कहें तो लहसुन छीलना ज्यादातर लोगों के लिए सिरदर्द जैसा काम होता है. अक्सर जब किसी से लहसुन छीलने के लिए कहा जाता है तो वह नाक-भौं सिकोड़ते हुए ऐसे चेहरा बना लेता है, मानो उससे कोई बहुत बड़ा काम करवा लिया गया हो.

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राजस्थान के एक वीडियो ने लोगों को इस झंझट से राहत दिला दी है. खास बात यह है कि यह वीडियो राजस्थान से सामने आया है और राजस्थानी लोगों की क्रिएटिविटी की मिसाल भी पेश कर रहा है.

दरअसल, इंस्टाग्राम पर @baisa_chandnikanwar नाम के अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में एक राजस्थानी बींदणी ने लहसुन छीलने का ऐसा अनोखा और आसान तरीका दिखाया है कि लोग देखकर दंग रह गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वीडियो में देखा जा सकता है कि बींदणी किचन में है और उसके हाथ में लहसुन है. शुरू में वह कोशिश करती है कि कलियां अलग हो जाएं लेकिन यह काम मुश्किल लग रहा होता है. तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वह पास रखा दही मिक्सर उठाती है. बींदणी लहसुन की कलियों को मिक्सर जार में डालकर उसे जोर से शेक करती है. बस! कुछ ही देर में पूरा लहसुन छिलकर तैयार हो जाता है और कलियां अलग-अलग दिखने लगती हैं.

इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग बींदणी के इस अनोखे जुगाड़ को देखकर शॉक्ड भी हैं और तारीफ भी कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये तो कमाल का आइडिया है, अब लहसुन छीलना झंझट नहीं रहा.

वीडियो कितना प्रैक्टिकल है और हर बार यह ट्रिक वाकई काम करेगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है लेकिन इतना ज़रूर है कि बींदणी का यह जुगाड़ू तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news