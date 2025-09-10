Video: नाक-भौं सिकोड़ना भूल जाएंगे लोग, राजस्थानी बींदणी ने दिखाया लहसुन छीलने का देसी हैक

Rajasthani Viral Video: अक्सर जब किसी से लहसुन छीलने के लिए कहा जाता है तो वह नाक-भौं सिकोड़ते हुए ऐसे चेहरा बना लेता है, मानो उससे कोई बहुत बड़ा काम करवा लिया गया हो. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राजस्थान के एक वीडियो ने लोगों को इस झंझट से राहत दिला दी है. खास बात यह है कि यह वीडियो राजस्थान से सामने आया है और राजस्थानी लोगों की क्रिएटिविटी की मिसाल भी पेश कर रहा है.
Rajasthani Viral Video: घर में कोई भी फंक्शन हो या रोजमर्रा का खाना पकाना, लहसुन की जरूरत तो लगभग हर बार पड़ती ही है. लेकिन सच कहें तो लहसुन छीलना ज्यादातर लोगों के लिए सिरदर्द जैसा काम होता है. अक्सर जब किसी से लहसुन छीलने के लिए कहा जाता है तो वह नाक-भौं सिकोड़ते हुए ऐसे चेहरा बना लेता है, मानो उससे कोई बहुत बड़ा काम करवा लिया गया हो.
वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राजस्थान के एक वीडियो ने लोगों को इस झंझट से राहत दिला दी है. खास बात यह है कि यह वीडियो राजस्थान से सामने आया है और राजस्थानी लोगों की क्रिएटिविटी की मिसाल भी पेश कर रहा है.
दरअसल, इंस्टाग्राम पर @baisa_chandnikanwar नाम के अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में एक राजस्थानी बींदणी ने लहसुन छीलने का ऐसा अनोखा और आसान तरीका दिखाया है कि लोग देखकर दंग रह गए.
वीडियो में देखा जा सकता है कि बींदणी किचन में है और उसके हाथ में लहसुन है. शुरू में वह कोशिश करती है कि कलियां अलग हो जाएं लेकिन यह काम मुश्किल लग रहा होता है. तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वह पास रखा दही मिक्सर उठाती है. बींदणी लहसुन की कलियों को मिक्सर जार में डालकर उसे जोर से शेक करती है. बस! कुछ ही देर में पूरा लहसुन छिलकर तैयार हो जाता है और कलियां अलग-अलग दिखने लगती हैं.
इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग बींदणी के इस अनोखे जुगाड़ को देखकर शॉक्ड भी हैं और तारीफ भी कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये तो कमाल का आइडिया है, अब लहसुन छीलना झंझट नहीं रहा.
वीडियो कितना प्रैक्टिकल है और हर बार यह ट्रिक वाकई काम करेगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है लेकिन इतना ज़रूर है कि बींदणी का यह जुगाड़ू तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं.
