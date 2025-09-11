Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कतई जहर है राजस्थान की अनु रंगीली का यह डांस, एक सेकेंड के लिए नहीं हटेंगी नजरें

Rajasthani Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में अनु रंगीली पूरी तरह पारंपरिक राजस्थानी लुक में नजर आ रही हैं. रंग-बिरंगे घाघरा-चोली और गहनों के साथ उनका अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 11, 2025, 12:00 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां दिवाली पर लूटा जाता है प्रसाद
10 Photos
rajasthan temple

क्या आपने देखा हैं राजस्थान का वो चमत्कारी मंदिर, जहां दिवाली पर लूटा जाता है प्रसाद

राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून का कहर
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में आज फिर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, अभी नहीं थमा है मानसून का कहर

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

जोधपुर की ये खूबसूरत जगहें कर देंगी अक्टूबर छुट्टियों को यादगार

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 2 जिलों में बारिश का प्रकोप! विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी

कतई जहर है राजस्थान की अनु रंगीली का यह डांस, एक सेकेंड के लिए नहीं हटेंगी नजरें

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की फेमस डांसर अनु रंगीली एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उनका नया डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इस बार उन्होंने बॉलीवुड के सुपरहिट गाने ‘परदेसी परदेसी जाना नहीं’ पर राजस्थानी लोक डांसर की पारंपरिक वेशभूषा में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है.

अनु रंगीली का यह डांस वीडियो अपलोड होते ही देखते ही देखते वायरल हो गया. फैन्स लगातार इसे शेयर कर रहे हैं और उनकी अदाओं व एक्सप्रेशन की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में अनु रंगीली पूरी तरह पारंपरिक राजस्थानी लुक में नजर आ रही हैं. रंग-बिरंगे घाघरा-चोली और गहनों के साथ उनका अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है.


राजस्थान में अनु रंगीली पहले से ही काफी लोकप्रिय हैं. उनके स्टेज शो और वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं. उनकी खासियत है कि वे बॉलीवुड गानों को भी राजस्थानी तड़के के साथ पेश करती हैं, जिससे दर्शकों को लोक और फिल्मी संगीत का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बता दें कि आज अनु रंगीली उन चंद लोक कलाकारों में शुमार हैं, जिनकी चर्चा न केवल गांव-ढाणी में होती है बल्कि शहरों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक फैली हुई है. उनके प्रति बढ़ती पॉपुलैरिटी इस बात का सबूत है कि असली कला कभी सीमित नहीं रहती. वह बाउंड्रीज को लांघकर हर दिल तक पहुंचती है.

अनु रंगीली आज उन लोक कलाकारों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने अपने सुरों और ठुमकों से न केवल राजस्थान की पहचान को जिंदा रखा है, बल्कि नए दौर में भी उतना हा चमकदार बना दिया है. उनके गानों में वही लोक-सुगंध है, जो रेगिस्तान की हवाओं में घुली रहती है और उनकी आवाज़ सुनते ही लगता है मानो परंपरा खुद सामने आ खड़ी हो.

दूसरी तरफ अनु रंगीली के डांस वीडियोज लोगों के दिलों को धड़का देते हैं. जहां कहीं भी उनका डांस होता है लोग अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं. अनु रंगीली कोहिनूर डेजर्ट कैंप के लिए डांस करती हैं. इसके अलावा वह अन्य प्रोग्राम का भी हिस्सा बनती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news