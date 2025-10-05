ऐसे होती है राजस्थानी गाने की शूटिंग, अनु रंगीली की एनर्जी देख उड़ जाएंगे होश

Zee Rajasthan
Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Oct 05, 2025, 10:33 AM IST | Updated: Oct 05, 2025, 10:33 AM IST

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मशहूर लोक डांसर अनु रंगीली एक बार फिर अपने शानदार डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह काले रंग के लहंगे में जबरदस्त एनर्जी के साथ थिरकती नजर आ रही हैं. वीडियो में अनु रंगीली की परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि दर्शक उन्हें बार-बार देखने को मजबूर हो रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि अनु रंगीली ने पारंपरिक राजस्थानी लहंगा-चोली पहना हुआ है, जिसमें उनका ग्रेस और एनर्जी दोनों ही बेमिसाल लग रहे हैं. डांस करते समय उनके चेहरे के हाव-भाव और लय पर तालमेल देखने लायक है. शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने उनकी आत्मविश्वास भरी अदाएं और जोश ने लोगों का दिल जीत लिया है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक राजस्थानी गाने की शूटिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया था. वीडियो में अनु रंगीली पूरे जोश के साथ डांस करती नजर आती हैं और उनके हर मूव में प्रोफेशनलिज़्म और जुनून साफ झलकता है. खास बात यह है कि इस वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा है और इसे 69 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

अनु रंगीली की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ती जा रही है. उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लोग उनकी एनर्जी, पारंपरिक ड्रेसिंग सेंस और डांस स्टाइल के दीवाने हैं.

राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा को आधुनिक अंदाज में पेश करने वाली अनु रंगीली को करोड़ों लोग पसंद करते हैं. उनके डांस वीडियोज़ न सिर्फ मनोरंजन करते हैं बल्कि राजस्थान की कला और संस्कृति को नई पहचान भी दिला रहे हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 2.8 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.

कह सकते हैं कि अनु रंगीली का यह काला लहंगा लुक और उनका एनर्जेटिक डांस इस वक्त इंटरनेट पर राज कर रहा है, और यह वीडियो राजस्थान की रंगीन परंपरा को एक बार फिर दुनिया के सामने लेकर आया है.

