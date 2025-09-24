Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

लाल रंग के लहंगे में अनु रंगीली ने दिखाई कातिलाना अदाएं, स्टेप्स देख हीरोइनों को भूल जाएंगे

Rajasthani Viral Video: वीडियो में अनु रंगीली राजस्थानी धुन पर अपने शानदार डांस मूव्स दिखाती नजर आती हैं. उनकी परफॉर्मेंस को देखकर साफ पता चलता है कि वह क्यों इतनी पॉपुलर हैं. उनके भाव, एक्सप्रेशंस और स्टेज प्रेज़ेंस हर बार दर्शकों को दीवाना कर देते हैं. खासकर लाल लहंगे में उनकी अदा और झूमते कदमों ने दर्शकों को बार-बार इस वीडियो को देखने पर मजबूर कर दिया है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 24, 2025, 07:31 AM IST | Updated: Sep 24, 2025, 07:31 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: 24 से 27 सितंबर तक रहें सतर्क, जयपुर-कोटा समेत 6 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: 24 से 27 सितंबर तक रहें सतर्क, जयपुर-कोटा समेत 6 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!
7 Photos
Badam ka Halwa

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?
7 Photos
jodhpur News

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?

लाल रंग के लहंगे में अनु रंगीली ने दिखाई कातिलाना अदाएं, स्टेप्स देख हीरोइनों को भूल जाएंगे

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मशहूर डांसर अनु रंगीली एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. उनका नया डांस वीडियो इस समय इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में अनु रंगीली ने लाल रंग का लहंगा पहन रखा है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत और पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं. उनके लुक्स और एक्सप्रेशंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. यही वजह है कि यह वीडियो अब तक करोड़ों व्यूज़ हासिल कर चुका है.

वीडियो में अनु रंगीली राजस्थानी धुन पर अपने शानदार डांस मूव्स दिखाती नजर आती हैं. उनकी परफॉर्मेंस को देखकर साफ पता चलता है कि वह क्यों इतनी पॉपुलर हैं. उनके भाव, एक्सप्रेशंस और स्टेज प्रेज़ेंस हर बार दर्शकों को दीवाना कर देते हैं. खासकर लाल लहंगे में उनकी अदा और झूमते कदमों ने दर्शकों को बार-बार इस वीडियो को देखने पर मजबूर कर दिया है.

अनु रंगीली का यह वीडियो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देशभर में वायरल हो रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके फैंस इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गौरतलब है कि अनु रंगीली का नाम उन डांसर्स में शुमार है, जिनकी लोकप्रियता केवल गांव-ढाणी या मेलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी छा चुकी हैं. हर नया वीडियो आते ही उनके फैंस उसे ट्रेंडिंग बना देते हैं. उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वायरल वीडियो को अपलोड हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अब तक यह करोड़ों व्यूज़ पार कर चुका है.

अनु रंगीली की डांसिंग स्टाइल में लोक नृत्य की झलक भी मिलती है और आधुनिकता का रंग भी. यही अनोखा संगम उन्हें बाकी कलाकारों से अलग पहचान दिलाता है. उनकी हर परफॉर्मेंस दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होती.

फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और अनु रंगीली एक बार फिर अपने फैंस के दिलों की धड़कन बन गई हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि अनु रंगीली का नाम आज राजस्थान की लोकसंस्कृति और डांस की पहचान बन चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news