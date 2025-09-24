लाल रंग के लहंगे में अनु रंगीली ने दिखाई कातिलाना अदाएं, स्टेप्स देख हीरोइनों को भूल जाएंगे

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की मशहूर डांसर अनु रंगीली एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. उनका नया डांस वीडियो इस समय इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. इस वीडियो में अनु रंगीली ने लाल रंग का लहंगा पहन रखा है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत और पारंपरिक अंदाज में नजर आ रही हैं. उनके लुक्स और एक्सप्रेशंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. यही वजह है कि यह वीडियो अब तक करोड़ों व्यूज़ हासिल कर चुका है.

वीडियो में अनु रंगीली राजस्थानी धुन पर अपने शानदार डांस मूव्स दिखाती नजर आती हैं. उनकी परफॉर्मेंस को देखकर साफ पता चलता है कि वह क्यों इतनी पॉपुलर हैं. उनके भाव, एक्सप्रेशंस और स्टेज प्रेज़ेंस हर बार दर्शकों को दीवाना कर देते हैं. खासकर लाल लहंगे में उनकी अदा और झूमते कदमों ने दर्शकों को बार-बार इस वीडियो को देखने पर मजबूर कर दिया है.

अनु रंगीली का यह वीडियो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देशभर में वायरल हो रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनके फैंस इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं. लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

गौरतलब है कि अनु रंगीली का नाम उन डांसर्स में शुमार है, जिनकी लोकप्रियता केवल गांव-ढाणी या मेलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब वह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी छा चुकी हैं. हर नया वीडियो आते ही उनके फैंस उसे ट्रेंडिंग बना देते हैं. उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस वायरल वीडियो को अपलोड हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अब तक यह करोड़ों व्यूज़ पार कर चुका है.

अनु रंगीली की डांसिंग स्टाइल में लोक नृत्य की झलक भी मिलती है और आधुनिकता का रंग भी. यही अनोखा संगम उन्हें बाकी कलाकारों से अलग पहचान दिलाता है. उनकी हर परफॉर्मेंस दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होती.

फिलहाल, यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और अनु रंगीली एक बार फिर अपने फैंस के दिलों की धड़कन बन गई हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि अनु रंगीली का नाम आज राजस्थान की लोकसंस्कृति और डांस की पहचान बन चुका है.

