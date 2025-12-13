Viral Video: 'नागिन' बन गई राजस्थानी डांसर अनु रंगीली, रेगिस्तान में सपेरे को ऐसे दौड़ाया कि...

Rajasthani Viral Video:राजस्थान के कालबेलिया और आधुनिक डांस का जब भी जिक्र होता है, तो अनु रंगीली का नाम अपने आप सामने आ जाता है. वैसे तो मरुधरा में भले ही कई प्रतिभाशाली डांसर्स हैं लेकिन अनु रंगीली की बात ही कुछ अलग है. उनकी अदाओं, एक्सप्रेशंस और मंच पर पकड़ ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है. यही वजह है कि लोग उनके नए डांस वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं और सोशल मीडिया पर उनका हर अंदाज तेजी से वायरल हो जाता है.

हाल ही में अनु रंगीली का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें वह नागिन की तरह एक्ट करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में अनु का अंदाज लोगों को खासा पसंद आ रहा है. रेगिस्तान में शूट किए गए इस वीडियो में अनु रंगीली नागिन का किरदार निभा रही हैं, जबकि उनके सामने एक शख्स सपेरे के रूप में बीन बजाते हुए दिखाई दे रहा है. जैसे ही बीन की धुन गूंजती है, अनु रंगीली के मूव्स और एक्सप्रेशंस देखने लायक हो जाते हैं.

हजारों लोगों तक पहुंच चुका वीडियो

वीडियो की खास बात यह है कि इसमें राजस्थानी लोककथा और डांस का शानदार मेल देखने को मिलता है. रेतीले टीलों के बीच पारंपरिक अंदाज में शुरू होने वाला यह डांस धीरे-धीरे एक दमदार परफॉर्मेंस में बदल जाता है. अनु रंगीली नागिन की चाल, आंखों के हाव-भाव और शरीर की लचक से ऐसे स्टेप्स करती हैं कि देखने वाले कुछ पल के लिए दीवाने हो जाते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो देखते ही देखते हजारों लोगों तक पहुंच चुका है.

राजस्थानी गानों पर थिरकती नजर आती

अनु रंगीली की पहचान सिर्फ लोकनृत्य तक सीमित नहीं है. वह कल्चरल और वेस्टर्न दोनों डांस फॉर्म में बराबर की महारत रखती हैं. कभी पारंपरिक राजस्थानी गानों पर थिरकती नजर आती हैं, तो कभी मॉडर्न बीट्स पर उनका स्टाइल छा जाता है. यही वर्सेटिलिटी उन्हें बाकी डांसर्स से अलग बनाती है. उनके डांस में जहां एक ओर राजस्थान की मिट्टी की खुशबू मिलती है, वहीं दूसरी ओर मॉडर्निटी की झलक भी साफ दिखाई देती है.

नागिन डांस वीडियो को लेकर फैंस जमकर तारीफ कर रहे

सोशल मीडिया पर उनके इस नागिन डांस वीडियो को लेकर फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उनके एक्सप्रेशंस की तारीफ कर रहा है, तो कोई रेगिस्तान में किए गए कॉन्सेप्ट को बेहद अनोखा बता रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि अनु रंगीली ने इस वीडियो के जरिए राजस्थानी संस्कृति को नए अंदाज में पेश किया है.

अनु रंगीली का यह वायरल वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि क्यों उनका डांस लोगों के दिलों पर राज करता है. उनकी कला, मेहनत और अलग अंदाज़ ही उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाता है.

