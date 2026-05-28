/एक बार फिर वायरल हुई राजस्थानी डांसर दीपिका, लोग बोले- आप 'राजस्थान की जयाप्रदा' हो

Rajasthani Viral Video: राजस्थान अपनी संस्कृति, परंपराओं और शाही अंदाज के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां की भाषा, पहनावा, खान-पान और लोक संस्कृति लोगों को खास आकर्षित करती है. आधुनिकता के दौर में भी राजस्थान की पहचान उसकी पारंपरिक विरासत से जुड़ी हुई है. यही वजह है कि देश-विदेश से हर साल लाखों पर्यटक राजस्थान की संस्कृति को करीब से देखने पहुंचते हैं.

सोशल मीडिया पर राजस्थानी संस्कृति का बढ़ता क्रेज

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग वेस्टर्न कपड़ों और विदेशी गानों का सहारा लेते हैं, लेकिन राजस्थान के कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो अपनी लोक संस्कृति और पारंपरिक पहनावे को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं. खास बात यह है कि इनके वीडियो बिना किसी फूहड़ता के भी लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं और दर्शकों का भरपूर प्यार पा रहे हैं.

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राजस्थान में लोक कलाकारों और डांसर्स की कमी नहीं है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर दीपिका राव बारोठ का नाम काफी चर्चा में बना हुआ है. उनके डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग उनकी खूबसूरती व पारंपरिक अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

‘जोधपुर की जयाप्रदा’ कह रहे लोग

दीपिका राव बारोठ को सोशल मीडिया यूजर्स ‘जोधपुर की जयाप्रदा’ तक कहने लगे हैं. कई लोग उन्हें राजस्थान की जयाप्रदा के नाम से भी बुलाते हैं. पारंपरिक राजस्थानी लिबास में उनका डांस लोगों को बेहद पसंद आ रहा है. दीपिका जब राजस्थानी गानों पर पारंपरिक अंदाज में प्रस्तुति देती हैं तो दर्शकों की नजरें उन पर टिक जाती हैं. उनकी मुस्कान और एक्सप्रेशन भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं.

मरून लहंगे में वायरल हुआ वीडियो

हाल ही में वायरल हो रहे वीडियो में दीपिका मरून रंग का खूबसूरत लहंगा पहने नजर आ रही हैं. वीडियो में वह राजस्थानी गाने पर शानदार अंदाज में डांस करती दिखाई दे रही हैं. उनका पारंपरिक लुक और स्टाइल सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो देखने के बाद कई लोग उनकी तुलना बॉलीवुड अभिनेत्री जयाप्रदा से कर रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लगातार लोगों का ध्यान खींच रहा है.

लाखों लोग देख चुके वीडियो

दीपिका के इस वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 16 हजार से अधिक लोग इसे लाइक कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर भी दीपिका राव बारोठ की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. उन्हें 2 लाख 86 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति को नए अंदाज में पेश करने की वजह से उनका नाम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.