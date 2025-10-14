स्टेज पर जाते ही धमाल मचा देती हैं राजस्थानी डांसर हंसा रंगीली, काम-धाम छोड़कर ठुमके देखने पहुंच जाते लोग

Rajasthani viral Video: राजस्थान की धरती लोक कला, संगीत और डांस की गहरी परंपरा से भरी हुई है और इन्हीं रंगों में एक नाम तेजी से उभर रहा है. हंसा रंगीली. अपने नाम की तरह ही हंसा रंगीली के डांस में भी रंग, एनर्जी और उत्साह की झलक साफ दिखाई देती है. आज वे सिर्फ एक स्टेज डांसर नहीं, बल्कि राजस्थान की लोक मंचों की नई सनसनी बन चुकी हैं. उनके हर कार्यक्रम में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ती है और सोशल मीडिया पर उनके डांस वीडियो लाखों बार देखे जाते हैं.

हंसा रंगीली अपने दमदार स्टेज प्रेजेंस, मोहक एक्सप्रेशंस और पारंपरिक राजस्थानी डांस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उनके हर मूवमेंट में रेगिस्तान की लय, लोकगीतों की मिठास और मंच की एनर्जी समाई होती है. जब वे घाघरा लहराते हुए घूमती हैं, तो दर्शक तालियों से पंडाल गूंजा देते हैं. उनकी परफॉर्मेंस में लोक संस्कृति की आत्मा झलकती है, और यही वजह है कि उनकी एक झलक देखने के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते हैं.

सोशल मीडिया पर भी हंसा रंगीली का जलवा किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है. इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके हर वीडियो पर हजारों-लाखों व्यूज आते हैं. उनके फैंस का कहना है कि हंसा जब मंच पर आती हैं, तो मानो पूरा माहौल जीवंत हो उठता है.

उनके डांस वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ रहती है. कोई उनकी मुस्कान की तारीफ करता है तो कोई उनकी एनर्जी की. उनके कई गाने जैसे म्हारी म्हारी पधारो सावरिया, घूमर की राणी और थारी चाल नी प्यारी लागे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो चुके हैं.

हंसा रंगीली की लोकप्रियता सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है. वे राजस्थान और आस-पास के राज्यों में आयोजित मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शादियों में परफॉर्म करती हैं, जहां हजारों लोग उन्हें देखने के लिए जुटते हैं. मंच पर उनकी एंट्री होते ही दर्शक सीटियां बजाने लगते हैं और माहौल तालियों से गूंज उठता है.

राजस्थान की इस उभरती हुई डांस क्वीन ने यह साबित कर दिया है कि अगर जुनून और मेहनत हो, तो लोककला भी ग्लैमर और पॉपुलैरिटी के टॉप लेवल तक पहुंच सकती है. हंसा रंगीली आज सिर्फ एक डांसर नहीं, बल्कि राजस्थान की नारी शक्ति, परंपरा और प्रतिभा का प्रतीक बन चुकी हैं.

