बारिश में राजस्थानी डांसर रेखा मेवाड़ा ने किया झन्नाटेदार डांस, दीवानी हो गई पब्लिक

Rajasthani Viral Video: वैसे तो सोशल मीडिया पर हर रोज तमाम तरह के वीडियोज वायरल होते हैं लेकिन बात जब राजस्थान की आती है तो तमाम वीडियोज को भुला देती है. राजस्थान के लोग अपने टैलेंट के चलते न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं. इनमें से एक नाम है राजस्थानी डांसर रेखा मेवाड़ा का. वह जहां भी डांस करती हैं, देखने वाले अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं.



राजस्थान की मशहूर डांसर रेखा मेवाड़ा का एक पुराना वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो में रेखा मेवाड़ा बारिश के बीच स्टेज पर राजस्थानी गाने पर ऐसा धमाकेदार डांस करती नजर आ रही हैं कि देखने वाले झूम उठे. भीगते हुए भी रेखा ने अपने एक्सप्रेशन और मूव्स से ऐसा जलवा दिखाया कि पब्लिक खुशी से हूटिंग करने लगी.

यह वीडियो राजस्थान में एक स्थानीय कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जहां परफॉर्मेंस के दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई लेकिन रेखा मेवाड़ा ने स्टेज नहीं छोड़ा बल्कि बारिश में भी डांस जारी रखा. दर्शक भीगते हुए उनका उत्साह बढ़ाते रहे और हूटिंग से माहौल गूंज उठा.

वीडियो हुआ वायरल

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम अपलोड हुआ, कुछ ही घंटों में इसे लाखों व्यूज़ मिल गए. लोग कमेंट में रेखा मेवाड़ा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. किसी ने लिखा कि अच्छा हुआ दोबारा डांस नहीं हुआ, वरना एक-आध मर ही जाते खुशी से.

स्टेज पर भीगती रेखा ने जीता दिल

रेखा मेवाड़ा की खासियत यह है कि वे पारंपरिक राजस्थानी डांस में आधुनिक एक्सप्रेशन का मिक्स करती हैं. बारिश में भी उनका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस देखकर लोग दंग रह गए.

राजस्थान की डांस क्वीन बन चुकीं रेखा

रेखा मेवाड़ा पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान की लोकप्रिय स्टेज डांसरों में शामिल हो चुकी हैं. उनके शो में भारी भीड़ उमड़ती है और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. लोक संगीत, राजस्थानी ठुमके और उनकी एनर्जी का कॉम्बिनेशन दर्शकों को बेहद पसंद आता है.

