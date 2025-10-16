Zee Rajasthan
DJ पर राजस्थानी देवर-भाभी के डांस ने मचाया धमाल, देखते रह गए रिश्तेदार

Rajasthani Viral Video: वायरल वीडियो में भाभी  ने राजस्थानी पारंपरिक पोशाक पहनी हुई है. भाभी ने मरून रंग का लहंगा-ओढ़नी पहन रखा है, जबकि देवर सफेद-नीली शर्ट-जींस में नजर आ रहा है. डीजे फ्लोर पर दोनों हरियाणवी गाने पर जिस तालमेल के साथ नाच दिखाया, उसने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया.

Published: Oct 16, 2025, 09:04 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 09:04 AM IST

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की हर बात निराली है. चाहे यहां की संस्कृति हो, पहनावा हो या फिर लोगों का मिलनसार अंदाज. इन सबके बीच एक राजस्थानी देवर-भाभी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. फैमिली फंक्शन के इस वीडियो में दोनों जिस अंदाज़ में पारंपरिक डांस कर रहे हैं, उसे देखकर यूज़र्स लगातार तारीफें कर रहे हैं.

वीडियो में भाभी ने राजस्थानी पारंपरिक पोशाक पहनी हुई है. भाभी ने मरून रंग का लहंगा-ओढ़नी पहन रखा है, जबकि देवर सफेद-नीली शर्ट-जींस में नजर आ रहा है. डीजे फ्लोर पर दोनों हरियाणवी गाने पर जिस तालमेल के साथ नाच दिखाया, उसने हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया.


खास बात यह रही कि उनका डांस पूरी तरह मस्ती भरा था. खास बात यह रही कि पूरे डांस में भाभी ने सिर से पल्लू न हिलने दिया. वीडियो में एक तरफ जहां भाभी अपने डांस स्टेप्स से देवर को टक्कर दे रही हैं, वहीं, दूसरी तरफ देवर भी भाभी को हराने के लिए जमकर डांस करता नजर आ रहा है. मजे की बात यह है कि वहां तमाम लोग मौजूद हैं लेकिन सारी लाइम लाइट ये देवर-भाभी लूट ले गए हैं. वीडियो लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. इसे @VARDAANRAO22 नाम के यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है.

महिला ने पहना है शेखावाटी पहनावा

राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र अपनी लोकसंस्कृति, चित्रकला और परंपराओं के साथ-साथ अपने विशिष्ट पारंपरिक पहनावे के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां की महिलाएं आज भी अपनी लोक पहचान और परंपरागत शालीनता को बनाए हुए हैं. शेखावाटी की महिलाओं के पहनावे में रंगों की गहराई, कढ़ाई की बारीकी और आभूषणों की चमक का अनोखा संगम देखने को मिलता है.

शेखावाटी क्षेत्र की महिलाएं आमतौर पर घाघरा, कुरती (या कांचली) और ओढ़नी (लुगड़ी) पहनती हैं. यह पहनावा न केवल उनकी सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि राजस्थान की जलवायु और रहन-सहन के अनुरूप भी है. घाघरा आमतौर पर घेरदार और लंबा होता है, जिसे रेशम, सूती या मखमल के कपड़ों से बनाया जाता है. इसमें पारंपरिक गोठ (प्लीट्स) और गोटा-पत्ती का काम होता है, जो रोशनी में चमकता है. ये घाघरे लाल, गुलाबी, हरे और पीले जैसे चटक रंगों में होते हैं, जो रेगिस्तानी जीवन में खुशी और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं.

कांचली या कुरती, जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है, अक्सर मिरर वर्क, जरी और कढ़ाई से सजी होती है. ये कुरतियाँ बिना बाजू या आधी बाजू की होती हैं और पारंपरिक डिज़ाइनों से अलंकृत रहती हैं. यह परिधान महिलाओं की सुंदरता को पारंपरिक रूप में उभारता है.

