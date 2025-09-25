नहीं देखा होगा राजस्थान की लीला कालबेलिया का दमदार डांस, राजस्थानियों को होगा गर्व

Rajasthani Viral Video: जब राजस्थान की रातों में लोकधुन गूंजती है और कालबेलिया की थिरकन हवा में खो जाती है, तो वहां सबसे पहले नाम सुनाई देता है- लीला कालबेलिया. आज वो सिर्फ एक फोक डांसर नहीं, बल्कि राजस्थान की लोक संस्कृति की जीवंत परिचायक बन चुकी हैं.

लीला का जिंदगी आसान नहीं थी. लोक की मिट्टी, संघर्ष, और संगीत का दस्तूर. उन्होंने बचपन से ही गीतों में रुचि ली. समय के साथ उन्होंने कालबेलिया डांस को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया. यह डांस राजस्थान की कालबेलिया जाति की आन-बान-शान है, जिसमें स्त्रियों की लय, थिरकन, चिलमपुर की प्रस्तुति और चमकते ‘सांप की चाल’ जैसी मुद्राएं शामिल होती हैं.

लीला ने अपनी कला को डिजिटल दुनिया से जोड़ लिया. उनके इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उनकी वीडियो रील्स तेज़ी से वायरल होती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



Instagram पर लीला को 338K से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. उन्होंने 'Mobatdi Lagai Re Chhora' जैसे लोकगीतों पर डांस किया, जिसने उन्हें और भी प्रसिद्ध बना दिया.

लीला कालबेलिया का पुराना डांस वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वह किसी फंक्शन में डांस करती नजर आ रही है. वीडियो में जब आप लीला को पारंपरिक कपड़ों और गहनों में सजा देखेंगे तो नजरें नहीं हटा पाएंगे. लीला के प्यारे एक्सप्रेशंस आपका दिल जीत लेंगे.

ऐसा नहीं कि राह हमेशा आसान रही हो. लोक कलाकारों को अक्सर आर्थिक अस्थिरता, मंचों की कमी, स्थानीय समर्थन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कलाकारों को कलाकार रहने के साथ-साथ जीवन-यापन की लड़ाई भी लड़नी पड़ती है. लीला ने भी अपने संघर्षों से हार नहीं मानी.

लीला कालबेलिया सिर्फ एक कलाकार नहीं; वह राजस्थान की लोक विरासत की संरक्षक हैं. उनके प्रदर्शन ने यह साबित किया कि कला जब दिल से हो, तो दूरी मायने नहीं रखती. राजस्थान के इस लोक नृत्य के माध्यम से उन्होंने दुनिया के समक्ष अपनी जड़ों को गर्व से पेश किया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-