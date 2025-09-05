हीरोइनों की तरह खूबसूरत हैं राजस्थान की फोक डांसर टीना, डांस Videos मचाते धमाल

Rajasthani Folk dancers: राजस्थान को फोक डांस की धरती कहा जाता है और यहां की फोक डांसर्स अपनी कला और अदाओं से पूरी दुनिया में पहचान बना चुकी हैं. राजस्थानी लोक डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली का आईना माना जाता है.

राजस्थान की फोक डांसर्स को लेकर सबसे खास बात यह है कि वे अपनी अदाओं और लय से लोगों को दीवाना कर देती हैं. चाहे घूमर का धीमा और सुंदर ताल हो, या कालबेलिया नृत्य की तेज़ गति और लचक, हर नृत्य में कलाकार का डेडीकेशन झलकता है. लोक डांसर्स जब पारंपरिक राजस्थानी पोशाक, जैसे घाघरा-चोली, ओढ़नी और भारी गहनों में मंच पर आती हैं तो उनकी सुंदरता दोगुनी हो जाती है.

इन सबके बीच राजस्थान की टीना प्रजापति भी खूब जगह बना रही हैं. राजस्थान में फोक डांस करने वाली टीना प्रजापति को जब आप राजस्थानी स्टाइल में डांस करते देखेंगे तो बिना तारीफ किए नहीं रह पाएंगे. उनका हर स्टेप दिल को मोह लेता है.

टीना प्रजापति तमाम प्रोग्राम में फोक डांस के लिए बुलाई जाती हैं. सोशल मीडिया पर भी इन्हें 267 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. इंस्टाग्राम पर इनके दो अकाउंट हैं, जिनपर इनके वीडियोज और फोटोज देखे जा सकते हैं.

बता दें कि विदेशों में भी राजस्थान की डांसर्स को बहुत सम्मान मिलता है. कालबेलिया और घूमर को तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और कई बार ये नृत्य विदेशों में प्रस्तुत किए गए हैं, जहां दर्शकों ने राजस्थानी डांसर्स की जमकर तारीफ की है. इन कलाकारों का कहना होता है कि वे न केवल डांस करती हैं, बल्कि अपनी मातृभूमि की संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं.

लोक डांसर्स की तारीफ इसीलिए भी की जाती है क्योंकि वे कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी कला को संजोकर रखती हैं. रेगिस्तानी इलाकों की धड़कन समझे जाने वाले ये नृत्य आज भी शादी-ब्याह, त्यौहार और मेलों में लोगों को जोड़ते हैं.

