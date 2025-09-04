राजस्थान की धड़कन हैं अनु रंगीली, गांव-ढाणी तक पॉपुलर हैं इनके ठुमके, Videos मचाते बवाल

Rajatshani Viral Videos: राजस्थान की धरती अपने रंग, संगीत और नृत्य के लिए जानी जाती है. इन्हीं में से एक नाम है अनु रंगीली का. अनु रंगीली आज उन लोक कलाकारों में गिनी जाती हैं, जिन्होंने अपने सुरों और ठुमकों से न केवल राजस्थान की पहचान को जिंदा रखा है, बल्कि नए दौर में भी उतना हा चमकदार बना दिया है. उनके गानों में वही लोक-सुगंध है, जो रेगिस्तान की हवाओं में घुली रहती है और उनकी आवाज़ सुनते ही लगता है मानो परंपरा खुद सामने आ खड़ी हो.

अनु रंगीली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे मंच पर हों या किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर, हर जगह अपने अंदाज़ से श्रोताओं को बांध लेती हैं. उनके गीत 'Are Bhilwara Aasind Bich Rel Nhi Chalti' से लेकर 'धीरे-धीरे से लेना नंबर' तक, हर प्रस्तुति में लोक संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है. यही कारण है कि लोगों ने उन्हें खुले दिल से अपनाया और सोशल मीडिया से लेकर म्यूजिक प्लेटफ़ॉर्म तक हर जगह उनके गानों को पसंद किया जा रहा है.

दूसरी तरफ अनु रंगीली के डांस वीडियोज लोगों के दिलों को धड़का देते हैं. जहां कहीं भी उनका डांस होता है लोग अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं. अनु रंगीली कोहिनूर डेजर्स कैंप के लिए डांस करती हैं. इसके अलावा वह अन्य प्रोग्राम का भी हिस्सा बनती हैं.

लोक कलाकारों में अक्सर यह कहा जाता है कि असली कला वही है जो दिल को छू ले और अनु रंगीली इसमें पूरी तरह सफल रही हैं. उनकी आवाज़ में मिठास, शब्दों में अपनापन और अंदाज़ में वही सहजता है, जो राजस्थानी मिट्टी की पहचान है. वे सिर्फ गाना नहीं गातीं, बल्कि हर शब्द को जीती हैं और यही उन्हें आम कलाकारों से अलग बनाता है.

आज अनु रंगीली उन चंद लोक कलाकारों में शुमार हैं, जिनकी चर्चा न केवल गांव-ढाणी में होती है बल्कि शहरों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक फैली हुई है. उनके प्रति बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि असली कला कभी सीमित नहीं रहती. वह सीमाओं को लांघकर हर दिल तक पहुंचती है.

