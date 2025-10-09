राजस्थान का दिल छू लेने वाला Video! घायल भेड़ को कंधे पर लेकर चला पशुपालक, कहा- ‘ये भी मेरा परिवार है’

Rajasthani Viral Video: राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पशुपालक अपने मवेशियों को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं. उनके सुख-दुख में बराबर सहभागी बनते हैं, चाहे वह बीमारी हो, चोट हो या प्रसव का समय. यही कारण है कि यह वीडियो केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि राजस्थान के पशुपालक समाज की संवेदनशीलता और प्रेम की झलक बन गया है.
Trending Photos
Rajasthani Viral Video: राजस्थान से इन दिनों एक ऐसा दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंसानियत और संवेदनशीलता की एक अनोखी मिसाल पेश की है. वीडियो में एक पशुपालक अपनी घायल भेड़ को कंधे पर उठाकर ले जाता नजर आ रहा है. उसकी भेड़ का पैर टूट गया था और दर्द से तड़पती हालत में उसे छोड़ने के बजाय पशुपालक ने उसे अपने कंधे पर उठाकर घर तक पहुंचाने का फैसला किया.
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रास्ते पर गर्मी और थकान के बावजूद वह शख्स अपनी घायल भेड़ को प्यार और दया से थामे हुए चल रहा है. जब राह में एक व्यक्ति उससे मदद की पेशकश करता है, तो वह मुस्कराते हुए कहता है कि मेरा घर पास ही है, मैं ले जाऊंगा... उसे दर्द हो रहा होगा. उसके इन शब्दों में इंसानियत की वो खुशबू है, जो दिल को छू जाती है.
इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखने वाले लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि आज के दौर में जहां इंसान इंसान का नहीं होता, वहां ये पशुपालक सच्ची इंसानियत की मिसाल है.
जानकार बताते हैं कि राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पशुपालक अपने मवेशियों को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं. उनके सुख-दुख में बराबर सहभागी बनते हैं, चाहे वह बीमारी हो, चोट हो या प्रसव का समय. यही कारण है कि यह वीडियो केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि राजस्थान के पशुपालक समाज की संवेदनशीलता और प्रेम की झलक बन गया है.
वीडियो में पशुपालक का चेहरा भले ही थकान से झुका हो, लेकिन उसके कदमों में अपने पशु के लिए प्रेम और जिम्मेदारी झलक रही है. सोशल मीडिया पर इसे अब तक हजारों लोग शेयर कर चुके हैं.
लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि यह वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, एक सबक है कि अगर इंसान अपने पशु का दर्द महसूस कर सकता है, तो वह दुनिया का सबसे दयालु प्राणी है. राजस्थान के इस पशुपालक ने बिना कुछ कहे यह साबित कर दिया कि दया और करुणा ही इंसानियत का सबसे ऊंचा रूप है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Rajasthan Entertainmentकी तमाम जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!