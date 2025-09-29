Zee Rajasthan
पत्नी की चालाकी, पति का मजाकिया अंदाज, कपल का यह वीडियो बना इंटरनेट सेंसेशन

Rajasthani Viral Video: वीडियो इतना मजेदार है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पति-पत्नी की नोकझोंक और मजेदार केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो को देखने वाले यूजर्स इसे रिलेटेबल कपल गोल्स बता रहे हैं. खास बात यह है कि पति का डांस और पत्नी की चालाकी दोनों ही लोगों को बेहद मनोरंजक लग रहे हैं.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Sandhya Yadav
Published: Sep 29, 2025, 06:30 AM IST | Updated: Sep 29, 2025, 06:30 AM IST

पत्नी की चालाकी, पति का मजाकिया अंदाज, कपल का यह वीडियो बना इंटरनेट सेंसेशन

Rajasthani Viral Video: राजस्थान की रंग-बिरंगी मिट्टी हमेशा से अपनी परंपराओं, संगीत और संस्कृति के लिए जानी जाती है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को खूब गुदगुदा दिया है. वीडियो में एक पत्नी अपने पति से डांस करने के लिए कहती है. पति पहले तो साफ मना कर देता है और मजाकिया अंदाज में कहता है- डांस के अलावा जो कहो करूंगा.

जब पत्नी चालाकी दिखाते हुए कहती है कि तो फिर मेरे लिए सोने का हार बनवा दो, तो पति के चेहरे के हाव-भाव एकदम बदल जाते हैं. सोने के हार का नाम सुनते ही उसकी घबराहट साफ दिखती है और मजेदार अंदाज में वह तुरंत डांस करने लगता है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो
यह वीडियो इतना मजेदार है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पति-पत्नी की नोकझोंक और मजेदार केमिस्ट्री को खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो को देखने वाले यूजर्स इसे रिलेटेबल कपल गोल्स बता रहे हैं. खास बात यह है कि पति का डांस और पत्नी की चालाकी दोनों ही लोगों को बेहद मनोरंजक लग रहे हैं.

लोग कर रहे मजेदार कमेंट्स
वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि भाई, गोल्ड का नाम सुनकर तो सबको डांस आ ही जाता है. वहीं एक और यूजर ने कहा कि यह है असली पति-पत्नी की जुगलबंदी, जहां पत्नी की डिमांड से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है - डांस करना.

पति-पत्नी की अनोखी ट्यूनिंग
वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पति-पत्नी के बीच मजाकिया खींचतान कितनी प्यारी और मनोरंजक हो सकती है. पत्नी का चुटकी लेना और पति का झट से डांस करना यह साबित करता है कि भारतीय परिवारों में हंसी और प्रेम का ताना-बाना कितना गहरा है. राजस्थान की संस्कृति में वैसे भी गाने और नाच का अपना अलग ही महत्व है, और इस वीडियो ने उसी परंपरा को मजाकिया ट्विस्ट के साथ दिखा दिया है.

यह वीडियो इस समय इंटरनेट पर लोगों को खूब हंसा रहा है. यह केवल एक कपल की मजेदार बातचीत नहीं है, बल्कि उन सभी स्थितियों का प्रतीक है जहां पति अपनी पत्नी की बड़ी मांग से बचने के लिए छोटे कामों को तुरंत मान लेता है. सोने का हार बनवाने की बात सुनते ही पति का झट से डांस करना इस वीडियो को और भी मजेदार बना देता है.

